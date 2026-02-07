Батагов догнал Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге
Вспомним десятку украинских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в Турции
Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов догонал Сергея Реброва по количеству сыгранных матчей в чемпионате Турции.
Произошло это в матче 21-го тура, в котором «Трабзонспор» на выезде встретился против «Самсунспора».
Батагов сыграл в этой игре с первых минут и оформил разгромную победу (3:0).
Для защитника этот матч стал 38-м в Суперлиге – столько же матчей имеет Сергей Ребров (9-е место среди всех украинцев, которые в разное время выступали в чемпионате Турции).
Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в турецкой Суперлиге (с учетом матча «Самсунспор» – «Трабзонспор»):
- 121 – Юрий Шелепницкий (78 – «Алтай», 24 – «Трабзонспор», 19 – «Денизлиспор»)
- 84 – Артем Кравец (55 – «Кайсериспор», 29 – «Коньяспор»)
- 72 – Николай Морозюк («Ризеспор»)
- 62 – Иван Вишневский (40 – «Сариерспор», 22 – «Фенербахче»)
- 58 – Виктор Гришко («Трабзонспор»)
- 53 – Евгений Селезнев (29 – «Кардемир Карабюкспор», 24 – «Акхисарспор»)
- 52 – Сергей Рыбалка («Сивасспор»)
- 42 – Александр Кучер («Кайсериспор»)
- 38 – Сергей Ребров («Фенербахче»)
- 38 – Арсений Батагов («Трабзонспор»)
