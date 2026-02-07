Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
Батагов догнал Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге

Вспомним десятку украинских футболистов с наибольшим количеством сыгранных матчей в Турции

Getty Images/Global Images Ukraine. Арсений Батагов

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов догонал Сергея Реброва по количеству сыгранных матчей в чемпионате Турции.

Произошло это в матче 21-го тура, в котором «Трабзонспор» на выезде встретился против «Самсунспора».

Батагов сыграл в этой игре с первых минут и оформил разгромную победу (3:0).

Для защитника этот матч стал 38-м в Суперлиге – столько же матчей имеет Сергей Ребров (9-е место среди всех украинцев, которые в разное время выступали в чемпионате Турции).

Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в турецкой Суперлиге (с учетом матча «Самсунспор» – «Трабзонспор»):

  • 121 – Юрий Шелепницкий (78 – «Алтай», 24 – «Трабзонспор», 19 – «Денизлиспор»)
  • 84 – Артем Кравец (55 – «Кайсериспор», 29 – «Коньяспор»)
  • 72 – Николай Морозюк («Ризеспор»)
  • 62 – Иван Вишневский (40 – «Сариерспор», 22 – «Фенербахче»)
  • 58 – Виктор Гришко («Трабзонспор»)
  • 53 – Евгений Селезнев (29 – «Кардемир Карабюкспор», 24 – «Акхисарспор»)
  • 52 – Сергей Рыбалка («Сивасспор»)
  • 42 – Александр Кучер («Кайсериспор»)
  • 38 – Сергей Ребров («Фенербахче»)
  • 38 – Арсений Батагов («Трабзонспор»)
По теме:
Надежная защита Батагова. Трабзонспор разгромил соперника на выезде
Самсунспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Поговорил с Пономаревым. Ребров посетил расположение сенсации УПЛ
Арсений Батагов Сергей Ребров чемпионат Турции по футболу статистика Юрий Шелепницкий Артем Кравец Николай Морозюк Виктор Гришко Александр Кучер Сергей Рыбалка Евгений Селезнев
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
