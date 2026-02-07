Батагов догнал Реброва по количеству матчей в турецкой Суперлиге

Украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов догонал Сергея Реброва по количеству сыгранных матчей в чемпионате Турции.

Произошло это в матче 21-го тура, в котором «Трабзонспор» на выезде встретился против «Самсунспора».

Батагов сыграл в этой игре с первых минут и оформил разгромную победу (3:0).

Для защитника этот матч стал 38-м в Суперлиге – столько же матчей имеет Сергей Ребров (9-е место среди всех украинцев, которые в разное время выступали в чемпионате Турции).

Топ-10 украинцев по количеству сыгранных матчей в турецкой Суперлиге (с учетом матча «Самсунспор» – «Трабзонспор»):