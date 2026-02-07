Поговорил с Пономаревым. Ребров посетил расположение сенсации УПЛ

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров посетил расположение черкасского ЛНЗ, сенсационно возглавляющего турнирную таблию нынешнего сезона УПЛ.

«Сергей Ребров сегодня присутствовал на матче против «Колоса», – лаконично говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что Ребров тепло пообщался с главным тренером «фиолетовых» Виталием Пономаревым: «Рад встрече с главным тренером сборной Украины», – написал Пономарев.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.