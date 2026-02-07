Поговорил с Пономаревым. Ребров посетил расположение сенсации УПЛ
Главный тренер сборной Украины посмотрел матч ЛНЗ и Колоса
Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров посетил расположение черкасского ЛНЗ, сенсационно возглавляющего турнирную таблию нынешнего сезона УПЛ.
«Сергей Ребров сегодня присутствовал на матче против «Колоса», – лаконично говорится в сообщении.
На фотографиях видно, что Ребров тепло пообщался с главным тренером «фиолетовых» Виталием Пономаревым: «Рад встрече с главным тренером сборной Украины», – написал Пономарев.
ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.
