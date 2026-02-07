Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Поговорил с Пономаревым. Ребров посетил расположение сенсации УПЛ
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 15:16 |
135
0

Главный тренер сборной Украины посмотрел матч ЛНЗ и Колоса

ФК ЛНЗ.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров посетил расположение черкасского ЛНЗ, сенсационно возглавляющего турнирную таблию нынешнего сезона УПЛ.

«Сергей Ребров сегодня присутствовал на матче против «Колоса», – лаконично говорится в сообщении.

На фотографиях видно, что Ребров тепло пообщался с главным тренером «фиолетовых» Виталием Пономаревым: «Рад встрече с главным тренером сборной Украины», – написал Пономарев.

ЛНЗ сенсационно возглавляет турнирную таблицу Украинской Премьер-лиги в нынешнем сезоне. У подопечных Виталия Пономарева есть в своем активе 35 зачетных баллов после 16 сыгранных матчей.

ЛНЗ Черкассы Сергей Ребров Виталий Пономарев сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
