Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
07.02.2026 16:00 - : -
Динамо Тбилиси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 09:51 | Обновлено 07 февраля 2026, 09:53
Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 16:00 встречаются Шахтер Донецк и команда Динамо Тбилиси из Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. Игра состоится в турецкой Анталии.

Донецкий Шахтер занимает 2-е место в УПЛ (35 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале Шахтера

товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Динамо Тбилиси
