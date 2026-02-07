Воспитанник Динамо пополнил ряды клуба Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, 7 февраля «Подолье» проведет первый спарринг после возвращения из отпуска. Представитель Первой лиги будет принимать земляков из «Агробизнеса».

По имеющейся информации, в составе «Подолья» вскоре дебютирует первый «зимний» новичок – опорный полузащитник Роман Бодня, который прошлой осенью выступавший за второлиговый «Ребел».

Также 24-летний воспитанник киевского «Динамо» ранее защищал цвета «Горняк-Спорта», «Миная», «Буковины», есть в его активе и три матча в составе юношеской сборной Украины.

Сейчас на просмотре в «Подолье» находятся восемь потенциальных новобранцев, подавляющее большинство – из молодежного состава подолян.

Исполняющий обязанности главного тренера Александр Воловик намерен усилить еще 2-3 позиции.