Определились последние соперники Зари на турецком сборе

Как стало известно Sport.ua, «Заря» Виктора Скрипника 9 февраля встретится с грузинским ФК «Гагра», который недавно возглавил бывший игрок луганского клуба, серб Желько Любенович.

Заключительный контрольный матч футболисты украинского клуба проведут 13 февраля с «Аудой» (Латвия), а на следующий день отправятся домой.

В матче 17-го тура чемпионата Украины, который состоится 23 февраля, «Заря» в гостях сыграет с «Кудровкой».

Луганский клуб набрал 23 балла и разместился на восьмой позиции в турнирной таблице. На тренировочном сборе команда Скрипника провела уже шесть игр – одна победа, три ничьи и два поражения.