Определились последние соперники Зари на турецком сборе
У луганской команды впереди еще два спарринга
Как стало известно Sport.ua, «Заря» Виктора Скрипника 9 февраля встретится с грузинским ФК «Гагра», который недавно возглавил бывший игрок луганского клуба, серб Желько Любенович.
Заключительный контрольный матч футболисты украинского клуба проведут 13 февраля с «Аудой» (Латвия), а на следующий день отправятся домой.
В матче 17-го тура чемпионата Украины, который состоится 23 февраля, «Заря» в гостях сыграет с «Кудровкой».
Луганский клуб набрал 23 балла и разместился на восьмой позиции в турнирной таблице. На тренировочном сборе команда Скрипника провела уже шесть игр – одна победа, три ничьи и два поражения.
