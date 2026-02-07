Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определились последние соперники Зари на турецком сборе
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 10:34 |
34
0

У луганской команды впереди еще два спарринга

ФК Заря Луганск. Виктор Скрипник

Как стало известно Sport.ua, «Заря» Виктора Скрипника 9 февраля встретится с грузинским ФК «Гагра», который недавно возглавил бывший игрок луганского клуба, серб Желько Любенович.

Заключительный контрольный матч футболисты украинского клуба проведут 13 февраля с «Аудой» (Латвия), а на следующий день отправятся домой.

В матче 17-го тура чемпионата Украины, который состоится 23 февраля, «Заря» в гостях сыграет с «Кудровкой».

Луганский клуб набрал 23 балла и разместился на восьмой позиции в турнирной таблице. На тренировочном сборе команда Скрипника провела уже шесть игр – одна победа, три ничьи и два поражения.

По теме:
Воспитанник Динамо пополнил ряды клуба Первой лиги
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Виктор Скрипник Гагра Ауда Кекава Желько Любенович учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
