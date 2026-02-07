Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух проводит спарринг с клубом Триглав. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Рух Львов
07.02.2026 12:30 - : -
Триглав
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 12:08 | Обновлено 07 февраля 2026, 12:09
Рух проводит спарринг с клубом Триглав. Стартовые составы

Поединок «Рух» – «Триглав» состоится 7 февраля в 12:30 по Киеву

ФК Рух

«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 7 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграют два спарринга. Первый из них пройдет со словенским клубом «Триглав».

Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. В турнирной таблице команда занимает пятое место.

Второй спарринг «Руха» начнется в 15:30. Соперником будет хорватский клуб «Рудеш».

Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 7 февраля, 12:30

«Рух» (Украина) – «Триглав» (Словения)

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
