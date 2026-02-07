Рух проводит спарринг с клубом Триглав. Стартовые составы
Поединок «Рух» – «Триглав» состоится 7 февраля в 12:30 по Киеву
«Рух» продолжает программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Словении. В субботу, 7 февраля, подопечные Ивана Федыка сыграют два спарринга. Первый из них пройдет со словенским клубом «Триглав».
Соперник «Руха» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. В турнирной таблице команда занимает пятое место.
Второй спарринг «Руха» начнется в 15:30. Соперником будет хорватский клуб «Рудеш».
Товарищеский матч. Чатеж, Словения. 7 февраля, 12:30
«Рух» (Украина) – «Триглав» (Словения)
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»
