Изменения в графике. Динамо сыграет спарринг 9 февраля, назван соперник

Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 13:23 | Обновлено 07 февраля 2026, 13:32
Столичная команда в Турции проведет контрольный матч против Кудровки

ФК Динамо

В графике матчей Динамо на сборе в Турции произошли изменения.

В понедельник, 9 февраля, бело-синие сыграют с представителем УПЛ – клубом «Кудровка». Начало встречи – в 10:00 по Киеву (11:00 по местному).

«Кудровка» является дебютантом УПЛ. В этом сезоне динамовцы уже встречались с этим соперником и победили в гостевом матче 2:1 (голы на счету Александра Пихаленко и Матвея Пономаренко).

В этот же день у Динамо запланирован матч с грузинской Иберией 1999 (начало встречи – в 16:00 по киевскому времени).

Динамо сыграет 9 февраля спарринг с Кудровкой

Динамо Киев Кудровка товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Иберия 1999 (Сабуртало)
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
