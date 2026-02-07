Изменения в графике. Динамо сыграет спарринг 9 февраля, назван соперник
Столичная команда в Турции проведет контрольный матч против Кудровки
В графике матчей Динамо на сборе в Турции произошли изменения.
В понедельник, 9 февраля, бело-синие сыграют с представителем УПЛ – клубом «Кудровка». Начало встречи – в 10:00 по Киеву (11:00 по местному).
«Кудровка» является дебютантом УПЛ. В этом сезоне динамовцы уже встречались с этим соперником и победили в гостевом матче 2:1 (голы на счету Александра Пихаленко и Матвея Пономаренко).
В этот же день у Динамо запланирован матч с грузинской Иберией 1999 (начало встречи – в 16:00 по киевскому времени).
Динамо сыграет 9 февраля спарринг с Кудровкой
