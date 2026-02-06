Аякс продемонстрировал видео тренировки Зинченко. Когда ждать дебюта?
Украинский защитник сможет выйти на поле 8 февраля в игре против «АЗ Алкмаара»
Амстердамский «Аякс» подогрел интерес к будущему дебюту в команде защитника сборной Украины Александра Зинченко, который перебрался в Нидерланды во время зимнего трансферного окна.
В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 22-го тура Эредивизи, в котором сыграют «АЗ Алкмаар» и «Аякс». Встреча начнется в 15:30 по киевскому времени.
Ожидалось, что Зинченко не сможет выйти на поле из-за отсутствия разрешения на работу, однако 6 февраля 29-летний футболист получил все необходимые документы и присоединился к команде.
Украинский защитник перебрался в чемпионат Нидерландов из английского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до 30 июня 2026 года.
В нынешнем сезоне Зинченко провел десять матчей в составе «Ноттингема», где играл на правах аренды. «Аякс» набрал 38 баллов и разместился на четвертой позиции в турнирной таблице.
Zinchenko’s first one as an Ajacied 💪 https://t.co/ZJhPsl40Rh pic.twitter.com/6GthcKvhqz— AFC Ajax (@AFCAjax) February 6, 2026
