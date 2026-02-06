Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, когда Зинченко сможет дебютировать в составе Аякса
Нидерланды
Стало известно, когда Зинченко сможет дебютировать в составе Аякса

Защитник сборной Украины получил все необходимые разрешения на работу в пятницу, 6 февраля

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 8 февраля, состоится матч 22-го тура чемпионата Нидерландов, в котором встретятся «АЗ Алкмаар» и «Аякс». Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

На предматчевой пресс-конференциии главный тренер амстердамского клуба Фреди Грим сообщил, что защитник сборной Украины Александ Зинченко не имеет права играть за команду из-за отсутствия разрешения на работу.

Однако, ситуация изменилась в пятницу, 6 февраля – инсайдер Майк Вервей сообщил, что 29-летний футболист получил все необходимые документы и сможет помочь команде в поединке с «АЗ Алкмаар».

В течение трансферного окна «Аяксу» не удалось подписать «шестерку» – опорного полузащитника. По словам Грима, Зинченко может стать оптимальным вариантом для решения этой проблемы:

«Мы подписали его, чтобы усилить позицию левого защитника, но время покажет, сможет ли он стать шестеркой».

Украинец перебрался в чемпионат Нидерландов из лондонского «Арсенала» за 1,5 миллиона евро и подписал контракт до завершения нынешнего сезона.

«Аякс» набрал 38 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Эредивизи. Амстердамскую команду опережают «Неймеген» (38 очков), «Фейеноорд» (39) и ПСВ (56).

Николай Тытюк Источник: De Telegraaf
Leon LeGa
"Стать шестеркой" звучит не очень...
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
