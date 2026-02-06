Экс-игроки и бывший тренер Шахтера устроили феерию в чемпионате Бразилии

В четверг, 8 февраля, состоялся матч второго тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Гремио» и «Ботафого». Хозяева одолели соперника в зрелищном поединке со счетом 5:3.

После первого тайма подопечные Луиша Каштру – бывшего тренера донецкого «Шахтера» – уступали со счетом 1:2, однако перевернули ситуацию на поле во второй половине игры.

Бразильский нападающий Карлос Винисиус забил дважды (плюс гол в первом тайме), оформив хет-трик. Экс-игрок «горняков» Тете увеличил преимущество, а полузащитник Эденилсон забил пятый.

Один гол «Ботафого» отыграл, но восстановить паритет команде гостей так и не удалось. Участие в матче принял еще один бывший представитель «Шахтера» – нападающий Виллиан.

Чемпионат Бразилии, 2-й тур. 5-6 февраля

Гремио – Ботафого – 5:3

Голы: Карлос Винисиус, 26, 50, 57, Тете, 60, Эденилсон, 79 – Артур Кабраль, 17, Данилу, 36, 86

Брагантино – Атлетико Минейро – 1:0

Гол: Густаво Невес, 38

Фламенго – Интернасьональ – 1:1

Голы: Де Арраскаэта, 68 (пен) – Борре, 45+2

Ремо – Мирасол – 2:2

Голы: Жоао Педро, 8, Алеф Манга, 39 – Игор Фармига, 81, Натан Фогаса, 89

Сантос – Сан-Паулу – 1:1

Голы: Зе Рафаэль, 45+5 – Джонатан Кальери, 66

Палмейрас – Витория Салвадор – 5:1

Голы: Мурильо, 24, Гомес, 28, Маурисио, 45+5, Аллан, 63, Соса, 80 – Дуду, 56

Байя – Флуминенсе – 1:1

Голы: Оливейра, 62 – Кеннеди, 20

Васко да Гама – Шапекоэнсе – 1:1

Голы: Хосе Родригес, 55 – Жан Карлуш, 90+1

Крузейро – Коритиба – 1:2

Голы: Матеус Перейра, 19 – Лавега, 45, Брено Лопес, 53

Турнирная таблица чемпионата Бразилии: