Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игроки и бывший тренер Шахтера устроили феерию в чемпионате Бразилии
Чемпионат Бразилии
Крузейро
06.02.2026 02:30 – FT 1 : 2
Коритиба
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бразилия
06 февраля 2026, 13:13 | Обновлено 06 февраля 2026, 13:19
247
0

Экс-игроки и бывший тренер Шахтера устроили феерию в чемпионате Бразилии

«Гремио» с Виллианом, Тете и Каштру одолели «Ботафого» в матче второго тура Серии А

06 февраля 2026, 13:13 | Обновлено 06 февраля 2026, 13:19
247
0
Экс-игроки и бывший тренер Шахтера устроили феерию в чемпионате Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

В четверг, 8 февраля, состоялся матч второго тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Гремио» и «Ботафого». Хозяева одолели соперника в зрелищном поединке со счетом 5:3.

После первого тайма подопечные Луиша Каштру – бывшего тренера донецкого «Шахтера» – уступали со счетом 1:2, однако перевернули ситуацию на поле во второй половине игры.

Бразильский нападающий Карлос Винисиус забил дважды (плюс гол в первом тайме), оформив хет-трик. Экс-игрок «горняков» Тете увеличил преимущество, а полузащитник Эденилсон забил пятый.

Один гол «Ботафого» отыграл, но восстановить паритет команде гостей так и не удалось. Участие в матче принял еще один бывший представитель «Шахтера» – нападающий Виллиан.

Чемпионат Бразилии, 2-й тур. 5-6 февраля

Гремио – Ботафого – 5:3
Голы: Карлос Винисиус, 26, 50, 57, Тете, 60, Эденилсон, 79 – Артур Кабраль, 17, Данилу, 36, 86

Брагантино – Атлетико Минейро – 1:0
Гол: Густаво Невес, 38

Фламенго – Интернасьональ – 1:1
Голы: Де Арраскаэта, 68 (пен) – Борре, 45+2

Ремо – Мирасол – 2:2
Голы: Жоао Педро, 8, Алеф Манга, 39 – Игор Фармига, 81, Натан Фогаса, 89

Сантос – Сан-Паулу – 1:1
Голы: Зе Рафаэль, 45+5 – Джонатан Кальери, 66

Палмейрас – Витория Салвадор – 5:1
Голы: Мурильо, 24, Гомес, 28, Маурисио, 45+5, Аллан, 63, Соса, 80 – Дуду, 56

Байя – Флуминенсе – 1:1
Голы: Оливейра, 62 – Кеннеди, 20

Васко да Гама – Шапекоэнсе – 1:1
Голы: Хосе Родригес, 55 – Жан Карлуш, 90+1

Крузейро – Коритиба – 1:2
Голы: Матеус Перейра, 19 – Лавега, 45, Брено Лопес, 53

Турнирная таблица чемпионата Бразилии:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Брагантино 2 2 0 0 2 - 0 13.02.26 01:00 Коринтианс - Брагантино05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино 6
2 Палмейрас 2 1 1 0 7 - 3 13.02.26 02:30 Интернасьонал - Палмейрас05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Атлетико Минейро 2:2 Палмейрас 4
3 Шапекоэнсе 2 1 1 0 5 - 3 12.02.26 00:00 Шапекоэнсе - Коритиба06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос 4
4 Мирасол 2 1 1 0 4 - 3 12.02.26 00:00 Мирасол - Крузейро05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама 4
5 Флуминенсе 2 1 1 0 3 - 2 13.02.26 00:30 Флуминенсе - Ботафого06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе29.01.26 Флуминенсе 2:1 Гремио 4
6 Баия 2 1 1 0 3 - 2 12.02.26 02:30 Васко да Гама - Баия06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе29.01.26 Коринтианс 1:2 Баия 4
7 Сан-Паулу 2 1 1 0 3 - 2 12.02.26 02:30 Сан-Паулу - Гремио05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго 4
8 Ботафого 2 1 0 1 7 - 5 13.02.26 00:30 Флуминенсе - Ботафого05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро 3
9 Гремио 2 1 0 1 6 - 5 12.02.26 02:30 Сан-Паулу - Гремио05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого29.01.26 Флуминенсе 2:1 Гремио 3
10 Атлетико Паранаэнсе 1 1 0 0 1 - 0 13.02.26 00:00 Атлетико Паранаэнсе - Сантос29.01.26 Интернасьонал 0:1 Атлетико Паранаэнсе 3
11 Коритиба 2 1 0 1 2 - 2 12.02.26 00:00 Шапекоэнсе - Коритиба06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино 3
12 Витория 2 1 0 1 3 - 5 11.02.26 02:30 Витория - Фламенго05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Витория 2:0 Ремо 3
13 Атлетико Минейро 2 0 1 1 2 - 3 12.02.26 01:00 Атлетико Минейро - Ремо05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро29.01.26 Атлетико Минейро 2:2 Палмейрас 1
14 Фламенго 2 0 1 1 2 - 3 11.02.26 02:30 Витория - Фламенго05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго 1
15 Васко да Гама 2 0 1 1 2 - 3 12.02.26 02:30 Васко да Гама - Баия06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама 1
16 Интернасьонал 2 0 1 1 1 - 2 13.02.26 02:30 Интернасьонал - Палмейрас05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Интернасьонал 0:1 Атлетико Паранаэнсе 1
17 Сантос 2 0 1 1 3 - 5 13.02.26 00:00 Атлетико Паранаэнсе - Сантос05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос 1
18 Ремо 2 0 1 1 2 - 4 12.02.26 01:00 Атлетико Минейро - Ремо05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол29.01.26 Витория 2:0 Ремо 1
19 Коринтианс 1 0 0 1 1 - 2 13.02.26 01:00 Коринтианс - Брагантино29.01.26 Коринтианс 1:2 Баия 0
20 Крузейро 2 0 0 2 1 - 6 12.02.26 00:00 Мирасол - Крузейро06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро 0
Полная таблица

События матча

53’
ГОЛ ! Мяч забил Брено Лопес (Коритиба).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Хоакин Лавега (Коритиба), асcист Бруно Мело.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Перейра (Крузейро), асcист Лукас Даниэль Ромеро.
По теме:
Великобритания – Украина – 3:2 в овертайме. Видео голов и обзор
Страсбург – Монако – 3:1. Дубль Энсисо. Видео голов и обзор матча
Бетис – Атлетико – 0:5. Гол и ассист Лукмана. Видеообзор матча
чемпионат Бразилии по футболу Гремио Ботафого Луиш Каштру Тете Виллиан Карлос Винисиус Ред Булл Брагантино Атлетико Минейро Фламенго Интернасьонал Джорджиан де Арраскаэта Рафаэль Сантос Борре Мирасол Сантос Сан-Паулу Палмейрас Витория Салвадор Баия Флуминенсе Васко да Гама Шапекоэнсе Крузейро Коритиба Артур Кабрал видео голов и обзор
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 06 февраля 2026, 08:42 55
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал

Член Европарламента Ева Заянчковская-Герник – о словах Михаила

Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06 февраля 2026, 05:22 2
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»

Миллер уверен в победе над Александром

Названы следующие соперники Шахтера в спаррингах на сборах в Турции
Футбол | 06.02.2026, 12:14
Названы следующие соперники Шахтера в спаррингах на сборах в Турции
Названы следующие соперники Шахтера в спаррингах на сборах в Турции
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 06.02.2026, 05:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Футбол | 06.02.2026, 09:10
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 8
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 12
Футбол
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
05.02.2026, 07:41 6
Бокс
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
05.02.2026, 08:03 21
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем