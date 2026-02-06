Экс-игроки и бывший тренер Шахтера устроили феерию в чемпионате Бразилии
«Гремио» с Виллианом, Тете и Каштру одолели «Ботафого» в матче второго тура Серии А
В четверг, 8 февраля, состоялся матч второго тура чемпионата Бразилии, в котором встретились «Гремио» и «Ботафого». Хозяева одолели соперника в зрелищном поединке со счетом 5:3.
После первого тайма подопечные Луиша Каштру – бывшего тренера донецкого «Шахтера» – уступали со счетом 1:2, однако перевернули ситуацию на поле во второй половине игры.
Бразильский нападающий Карлос Винисиус забил дважды (плюс гол в первом тайме), оформив хет-трик. Экс-игрок «горняков» Тете увеличил преимущество, а полузащитник Эденилсон забил пятый.
Один гол «Ботафого» отыграл, но восстановить паритет команде гостей так и не удалось. Участие в матче принял еще один бывший представитель «Шахтера» – нападающий Виллиан.
Чемпионат Бразилии, 2-й тур. 5-6 февраля
Гремио – Ботафого – 5:3
Голы: Карлос Винисиус, 26, 50, 57, Тете, 60, Эденилсон, 79 – Артур Кабраль, 17, Данилу, 36, 86
Брагантино – Атлетико Минейро – 1:0
Гол: Густаво Невес, 38
Фламенго – Интернасьональ – 1:1
Голы: Де Арраскаэта, 68 (пен) – Борре, 45+2
Ремо – Мирасол – 2:2
Голы: Жоао Педро, 8, Алеф Манга, 39 – Игор Фармига, 81, Натан Фогаса, 89
Сантос – Сан-Паулу – 1:1
Голы: Зе Рафаэль, 45+5 – Джонатан Кальери, 66
Палмейрас – Витория Салвадор – 5:1
Голы: Мурильо, 24, Гомес, 28, Маурисио, 45+5, Аллан, 63, Соса, 80 – Дуду, 56
Байя – Флуминенсе – 1:1
Голы: Оливейра, 62 – Кеннеди, 20
Васко да Гама – Шапекоэнсе – 1:1
Голы: Хосе Родригес, 55 – Жан Карлуш, 90+1
Крузейро – Коритиба – 1:2
Голы: Матеус Перейра, 19 – Лавега, 45, Брено Лопес, 53
Турнирная таблица чемпионата Бразилии:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Брагантино
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|13.02.26 01:00 Коринтианс - Брагантино05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино
|6
|2
|Палмейрас
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|13.02.26 02:30 Интернасьонал - Палмейрас05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Атлетико Минейро 2:2 Палмейрас
|4
|3
|Шапекоэнсе
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|12.02.26 00:00 Шапекоэнсе - Коритиба06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос
|4
|4
|Мирасол
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|12.02.26 00:00 Мирасол - Крузейро05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама
|4
|5
|Флуминенсе
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|13.02.26 00:30 Флуминенсе - Ботафого06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе29.01.26 Флуминенсе 2:1 Гремио
|4
|6
|Баия
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|12.02.26 02:30 Васко да Гама - Баия06.02.26 Баия 1:1 Флуминенсе29.01.26 Коринтианс 1:2 Баия
|4
|7
|Сан-Паулу
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|12.02.26 02:30 Сан-Паулу - Гремио05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
|4
|8
|Ботафого
|2
|1
|0
|1
|7 - 5
|13.02.26 00:30 Флуминенсе - Ботафого05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро
|3
|9
|Гремио
|2
|1
|0
|1
|6 - 5
|12.02.26 02:30 Сан-Паулу - Гремио05.02.26 Гремио 5:3 Ботафого29.01.26 Флуминенсе 2:1 Гремио
|3
|10
|Атлетико Паранаэнсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|13.02.26 00:00 Атлетико Паранаэнсе - Сантос29.01.26 Интернасьонал 0:1 Атлетико Паранаэнсе
|3
|11
|Коритиба
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|12.02.26 00:00 Шапекоэнсе - Коритиба06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба29.01.26 Коритиба 0:1 Брагантино
|3
|12
|Витория
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|11.02.26 02:30 Витория - Фламенго05.02.26 Палмейрас 5:1 Витория29.01.26 Витория 2:0 Ремо
|3
|13
|Атлетико Минейро
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|12.02.26 01:00 Атлетико Минейро - Ремо05.02.26 Брагантино 1:0 Атлетико Минейро29.01.26 Атлетико Минейро 2:2 Палмейрас
|1
|14
|Фламенго
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|11.02.26 02:30 Витория - Фламенго05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Сан-Паулу 2:1 Фламенго
|1
|15
|Васко да Гама
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|12.02.26 02:30 Васко да Гама - Баия06.02.26 Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе30.01.26 Мирасол 2:1 Васко да Гама
|1
|16
|Интернасьонал
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|13.02.26 02:30 Интернасьонал - Палмейрас05.02.26 Фламенго 1:1 Интернасьонал29.01.26 Интернасьонал 0:1 Атлетико Паранаэнсе
|1
|17
|Сантос
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|13.02.26 00:00 Атлетико Паранаэнсе - Сантос05.02.26 Сантос 1:1 Сан-Паулу29.01.26 Шапекоэнсе 4:2 Сантос
|1
|18
|Ремо
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|12.02.26 01:00 Атлетико Минейро - Ремо05.02.26 Ремо 2:2 Мирасол29.01.26 Витория 2:0 Ремо
|1
|19
|Коринтианс
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|13.02.26 01:00 Коринтианс - Брагантино29.01.26 Коринтианс 1:2 Баия
|0
|20
|Крузейро
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|12.02.26 00:00 Мирасол - Крузейро06.02.26 Крузейро 1:2 Коритиба30.01.26 Ботафого 4:0 Крузейро
|0
