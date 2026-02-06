Англия06 февраля 2026, 14:10 | Обновлено 06 февраля 2026, 14:48
Помешали травмы. Экс-хавбек Челси и сборной Нидерландов завершил карьеру
Ван Гинкел не сумел раскрыться
Перспективный в прошлом полузащитник сборной Нидерландов Марко ван Гинкел объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.
Экс-игрок ПСВ, Челси, Милана и других клубов не сумел раскрыться из-за нескольких серьезных повреждений, хотя считался одним из самых перспективных игроков своего поколения.
Из-за разрыва крестообразных связок колена ван Гинкел провел за Челси лишь два матча. После перехода в Милан отыграл 17 матчей.
В составе национальной команды провел 8 игр.
