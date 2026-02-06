Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Помешали травмы. Экс-хавбек Челси и сборной Нидерландов завершил карьеру
Англия
06 февраля 2026, 14:10 | Обновлено 06 февраля 2026, 14:48
361
0

Помешали травмы. Экс-хавбек Челси и сборной Нидерландов завершил карьеру

Ван Гинкел не сумел раскрыться

06 февраля 2026, 14:10 | Обновлено 06 февраля 2026, 14:48
361
0
Помешали травмы. Экс-хавбек Челси и сборной Нидерландов завершил карьеру
Sky Sports. Марко ван Гинкел

Перспективный в прошлом полузащитник сборной Нидерландов Марко ван Гинкел объявил о завершении карьеры в возрасте 33 лет.

Экс-игрок ПСВ, Челси, Милана и других клубов не сумел раскрыться из-за нескольких серьезных повреждений, хотя считался одним из самых перспективных игроков своего поколения.

Из-за разрыва крестообразных связок колена ван Гинкел провел за Челси лишь два матча. После перехода в Милан отыграл 17 матчей.

В составе национальной команды провел 8 игр.

По теме:
Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
Азар удивил выбором – кого он считает лучшим тренером в карьере
Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Марко ван Гинкел Челси Милан сборная Нидерландов по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 06 февраля 2026, 12:37 0
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Наср – Аль-Иттихад. Прогноз, анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 6 февраля в 19:30 по Киеву

Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06 февраля 2026, 05:22 2
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»

Миллер уверен в победе над Александром

УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
Футбол | 05.02.2026, 20:26
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
Футбол | 06.02.2026, 05:42
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
Футбол | 05.02.2026, 19:59
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 2
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 17
Олимпийские игры
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем