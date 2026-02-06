Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли
WTA
06 февраля 2026, 02:39 |
26
0

ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли

Смотрите видеообзоры матчей 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

06 февраля 2026, 02:39 |
26
0
ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

5 февраля две украинские теннисистки – Александра Олейникова и Дарья Снигур – вышли в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Олейникова в двух сетах переиграла китаянку Ван Синьюй, а Снигур справилась с другой представительницей Китая – Юань Юэ.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

И Олейникова, и Снигур впервые сыграют в полуфинале соревнований на уровне Тура.

6 февраля Александре предстоит встреча с Эммой Радукану, а Дарья поборется с Сораной Кырстей.

Видеообзор матча Александра Олейникова – Ван Синьюй (6:4, 6:4)

Видеообзор матча Дарья Снигур – Юань Юэ (4:6, 6:0, 7:5)

По теме:
Расписание полуфиналов Олейниковой и Снигур на WTA 250 в Клуж-Напоке
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
теннисные видеообзоры видео Дарья Снигур Александра Олейникова Ван Синьюй Юань Юэ
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05 февраля 2026, 07:41 6
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»

Британец о возможном бою Дюбуа с Чжаном

Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05 февраля 2026, 08:55 3
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса

Уайлдер разнес Тайсона Фьюри

Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Футбол | 05.02.2026, 22:42
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Теннис | 06.02.2026, 02:11
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Соболенко и другие топы снялись с тысячника в Дохе. Кто сыграет из украинок
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Футбол | 05.02.2026, 09:18
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 19
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59 2
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем