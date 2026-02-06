ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли
Смотрите видеообзоры матчей 1/4 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке
5 февраля две украинские теннисистки – Александра Олейникова и Дарья Снигур – вышли в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
Олейникова в двух сетах переиграла китаянку Ван Синьюй, а Снигур справилась с другой представительницей Китая – Юань Юэ.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
И Олейникова, и Снигур впервые сыграют в полуфинале соревнований на уровне Тура.
6 февраля Александре предстоит встреча с Эммой Радукану, а Дарья поборется с Сораной Кырстей.
Видеообзор матча Александра Олейникова – Ван Синьюй (6:4, 6:4)
Видеообзор матча Дарья Снигур – Юань Юэ (4:6, 6:0, 7:5)
