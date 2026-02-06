ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли

5 февраля две украинские теннисистки – Александра Олейникова и Дарья Снигур – вышли в полуфинал турнира WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

Олейникова в двух сетах переиграла китаянку Ван Синьюй, а Снигур справилась с другой представительницей Китая – Юань Юэ.

И Олейникова, и Снигур впервые сыграют в полуфинале соревнований на уровне Тура.

6 февраля Александре предстоит встреча с Эммой Радукану, а Дарья поборется с Сораной Кырстей.

Видеообзор матча Александра Олейникова – Ван Синьюй (6:4, 6:4)

Видеообзор матча Дарья Снигур – Юань Юэ (4:6, 6:0, 7:5)