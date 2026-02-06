Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Спаллетти раскритиковал Ювентус после разгромного поражения 0:3
Италия
06 февраля 2026, 03:40 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:51
36
0

Тренер прокомментировал матч Кубка Италии против Аталанты

ФК Ювентус. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти прокомментировал поражение от «Аталанты» в 1/4 финала Кубка Италии (0:3).

«Они были лучше нас в ключевые моменты матча. Когда говоришь о поражении со счетом 0:3, особо ничего не скажешь. Мы поздравляем Палладино и «Аталанту» – это хорошо организованная команда, которая показывает качественный футбол.

Мы допускали неверные решения в напряженные моменты. Бывает, мяч движется по кругу, и здесь многое зависит от статистики, но когда игра становится опасной, нужно принимать правильные решения быстро и четко. В таких ситуациях мы ошибались, а они – нет.

Были моменты, когда наши игроки могли выходить вдвоем против одного соперника, но мы отправляли мяч к угловому флажку. Иногда нам не хватает опыта, чтобы распознать такие эпизоды. В решающие моменты нам порой не хватает остроты и ясности мышления. Такое бывает.

Прогресс зависит от того, как тренируется вся команда. У нас есть некоторые слабые стороны, как и у многих коллективов, но я чувствую, что мы – единое целое.

Нам просто нужно лучше распознавать моменты, которые могут стать решающими, потому что если посмотреть на количество созданных эпизодов, итог игры кажется нелогичным.

Мы проиграли 0:3, поэтому странно говорить, что ребята выложились и показали хороший футбол. Что мне не понравилось, так это то, что в концовке мы играли разрозненно и пытались прорваться за счет индивидуальных действий, потеряв командную организованность. Мы утратили некоторое единство».

О назначении пенальти:

«Это пенальти, потому что было касание рукой. Меня интересуют другие вещи, у меня другая работа», – сказал Спаллетти.

Лучано Спаллетти Ювентус Аталанта Кубок Италии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
