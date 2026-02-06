Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 февраля 2026, 04:08 | Обновлено 06 февраля 2026, 04:09
Конфликт в Атлетико: Симеоне может покинуть клуб

Главный тренер больше не неприкасаемый

Конфликт в Атлетико: Симеоне может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine

В эфире программы La Tribu представители СМИ обсудили вероятное расставание Диего Симеоне с «Атлетико» из-за конфликта интересов со спортивным директором Матеу Алемани.

Альберто Сантакрус: «Впервые статус Симеоне как неприкасаемого божества в «Атлетико» пошатнулся. Появился человек, чья фигура сопоставима по масштабу.

Если раньше в команде был лишь один полноправный лидер, то теперь возник второй, и в ряде аспектов его авторитет даже перевешивает влияние тренера».

Пол Тенорио: «Алемани не побоялся открыто высказать претензии наставнику. В офисах клуба пытаются завуалировать явный разлад между спортивным блоком и тренерским штабом, но борьба за власть налицо.

В нынешнем сезоне стало ясно, что эпоха Симеоне исчерпала себя. Многие фанаты «матрасников» уже присматриваются к потенциальным преемникам. Раньше подобное было немыслимо, но сейчас настроения изменились».

Эмилио Перес де Росас: «Алемани мечтает пригласить на пост тренера Марселино. Матеу покинул «Барселону» именно из-за того, что не имел там всей полноты власти.

Он не привык играть вторые роли и подстраиваться под тренера. Редко встретишь спортивного директора, который настолько публичен и активен. Придя в «Атлетико», он сразу дал понять Симеоне: в клубе появилась фигура более статусная, чем он сам».

Диего Симеоне Атлетико Мадрид Матеу Алемани Ла Лига Марселино Гарсия Тораль
Михаил Олексиенко Источник: Marca
