Конфликт в Атлетико: Симеоне может покинуть клуб

В эфире программы La Tribu представители СМИ обсудили вероятное расставание Диего Симеоне с «Атлетико» из-за конфликта интересов со спортивным директором Матеу Алемани.

Альберто Сантакрус: «Впервые статус Симеоне как неприкасаемого божества в «Атлетико» пошатнулся. Появился человек, чья фигура сопоставима по масштабу.

Если раньше в команде был лишь один полноправный лидер, то теперь возник второй, и в ряде аспектов его авторитет даже перевешивает влияние тренера».

Пол Тенорио: «Алемани не побоялся открыто высказать претензии наставнику. В офисах клуба пытаются завуалировать явный разлад между спортивным блоком и тренерским штабом, но борьба за власть налицо.

В нынешнем сезоне стало ясно, что эпоха Симеоне исчерпала себя. Многие фанаты «матрасников» уже присматриваются к потенциальным преемникам. Раньше подобное было немыслимо, но сейчас настроения изменились».

Эмилио Перес де Росас: «Алемани мечтает пригласить на пост тренера Марселино. Матеу покинул «Барселону» именно из-за того, что не имел там всей полноты власти.

Он не привык играть вторые роли и подстраиваться под тренера. Редко встретишь спортивного директора, который настолько публичен и активен. Придя в «Атлетико», он сразу дал понять Симеоне: в клубе появилась фигура более статусная, чем он сам».