Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
Англия
06 февраля 2026, 05:42 |
Украинский вингер поссорился с польскими фанатами

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

Известный польский журналист Пётр Слонка резко высказался по поводу последних скандалов вокруг украинского вингера Михаила Мудрика.

«Ого! Мудрик еще раз показывает, что на поле он выглядит очень хорошо, а вне его – обычный клоун. Его ловили на допинге, он встречался с россиянкой после 2022 года, у него забрали права за систематическое превышение скорости, а теперь… он сорвался во время компьютерной игры. Парень не выдержал, когда получил хейтерские комментарии, хотя это там обычно норма.

С одной стороны думаю: он просто эмоционально не выдержал и в очередной раз доказал, что имеет слабую психику. С другой – за подобные комментарии в других странах могли бы привлечь к ответственности за распространение языка ненависти или оштрафовать. Интересно, что бы он сказал, если бы ему запретили (хотя бы временно) въезд в Польшу?», – сказал Слонка.

По теме:
Тренер Челси объяснил свой конфликт с игроками Арсенала
Азар назвал тренера, которого мечтает увидеть во главе Челси
ЯРМОЛЮК: «Я сфокусирован на своей игре в Брентфорде»
Михаил Мудрик Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Петр Слонка
Дмитрий Олийченко Источник: Петр Слонка
