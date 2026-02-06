«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума

Украинский футболист Михаил Мудрик попал в очередной скандал, его аккаунт на платформе FACEIT был временно заблокирован. Причиной стала словесная перепалка с поляками во время игры в CS2.

Известный польский журналист Пётр Слонка резко высказался по поводу последних скандалов вокруг украинского вингера Михаила Мудрика.

«Ого! Мудрик еще раз показывает, что на поле он выглядит очень хорошо, а вне его – обычный клоун. Его ловили на допинге, он встречался с россиянкой после 2022 года, у него забрали права за систематическое превышение скорости, а теперь… он сорвался во время компьютерной игры. Парень не выдержал, когда получил хейтерские комментарии, хотя это там обычно норма.

С одной стороны думаю: он просто эмоционально не выдержал и в очередной раз доказал, что имеет слабую психику. С другой – за подобные комментарии в других странах могли бы привлечь к ответственности за распространение языка ненависти или оштрафовать. Интересно, что бы он сказал, если бы ему запретили (хотя бы временно) въезд в Польшу?», – сказал Слонка.