6 февраля на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоятся полуфинальные матчи.

В пятницу в Клуже за финал поборются сразу две украинские теннисистки: Александра Олейникова и Дарья Снигур.

Расписание полуфиналов Олейниковой и Снигур на WTA 250 в Клуж-Напоке

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 17:00)

Александра Олейникова – Эмма Радукану [1]

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 18:30)

Дарья Снигур [Q] – Сорана Кырстя