Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
06 февраля 2026, 02:46 |
33
0

Александра и Дарья 6 февраля поборются за финал соревнований в Румынии

Расписание полуфиналов Олейниковой и Снигур на WTA 250 в Клуж-Напоке
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Олейникова

6 февраля на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоятся полуфинальные матчи.

В пятницу в Клуже за финал поборются сразу две украинские теннисистки: Александра Олейникова и Дарья Снигур.

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 17:00)

Александра Олейникова Эмма Радукану [1]

Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 18:30)

Дарья Снигур [Q] – Сорана Кырстя

По теме:
ВИДЕО. Украина vs Китай. Как Олейникова и Снигур в полуфинал Клужа вышли
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
WTA Клуж-Напока расписание Дарья Снигур Александра Олейникова Эмма Радукану Сорана Кырстя
Сообщить об ошибке

