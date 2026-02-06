WTA06 февраля 2026, 02:46 |
33
0
Расписание полуфиналов Олейниковой и Снигур на WTA 250 в Клуж-Напоке
Александра и Дарья 6 февраля поборются за финал соревнований в Румынии
06 февраля 2026, 02:46 |
33
0
6 февраля на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния) состоятся полуфинальные матчи.
В пятницу в Клуже за финал поборются сразу две украинские теннисистки: Александра Олейникова и Дарья Снигур.
Расписание полуфиналов Олейниковой и Снигур на WTA 250 в Клуж-Напоке
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 17:00)
Александра Олейникова – Эмма Радукану [1]
Центральный корт. 3-й запуск (не ранее 18:30)
Дарья Снигур [Q] – Сорана Кырстя
