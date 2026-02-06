ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой в Шахтере. Это лучшая половина сезона»

​Бразильский легионер Шахтера Педриньо рассказал о своем выступлении в донецком клубе:

«Мы здесь, в Турции, на сборах. Не так уж холодно, но очень много дождя. Это мой третий год, когда я провожу межсезонье здесь. Условия отличные, что помогает нам хорошо тренироваться и возвращаться к сезону в оптимальной форме.

Я очень доволен тем, как все складывается. Думаю, все сводится к уверенности, особенно со стороны тренера и команды. Я получил важную роль, и это доверие позволяет мне играть свободно и вносить свой вклад – будь то голами или передачами.

Это лучшая половина сезона, на которую я мог рассчитывать, и я хочу продолжать в том же духе, чтобы мы могли выигрывать трофеи. Если я хорошо играю, команда тоже в порядке, и мы будем бороться за большие цели.

Есть несколько факторов. С возрастом приходит опыт. Наша команда очень молодая и талантливая, но ей не хватало зрелости. Даже в 27 лет я стараюсь передавать свой опыт партнерам.

Что касается Арды Турана, он достиг вершины как игрок, и это очень помогает. Он и его штаб подталкивают нас к пределу – как физически, так и технически. У него менталитет победителя, и он держит нас в тонусе как в чемпионате Украины, так и в Лиге конференций.

Опыт Арды Турана? Это очень помогает. Он обращает внимание на детали, которые другие могут не заметить, потому что сам прошел через это на поле. Он много со мной общается, ведь тоже был полузащитником и знает, где я могу прибавить.

Он прошел через стиль владения мячом Барселоны и переходные фазы Атлетико, и этот бэкграунд формирует его энергию. Он очень энергичный человек, который удерживает нас на высоком уровне».​