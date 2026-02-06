Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой в Шахтере. Это лучшая половина сезона»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 02:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:26
21
0

ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой в Шахтере. Это лучшая половина сезона»

​Бразильский легионер Шахтера рассказал о выступлении в донецком клубе

06 февраля 2026, 02:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 03:26
21
0
ПЕДРИНЬО: «Очень доволен игрой в Шахтере. Это лучшая половина сезона»
ФК Шахтер. Педриньо

​Бразильский легионер Шахтера Педриньо рассказал о своем выступлении в донецком клубе:

«Мы здесь, в Турции, на сборах. Не так уж холодно, но очень много дождя. Это мой третий год, когда я провожу межсезонье здесь. Условия отличные, что помогает нам хорошо тренироваться и возвращаться к сезону в оптимальной форме.

Я очень доволен тем, как все складывается. Думаю, все сводится к уверенности, особенно со стороны тренера и команды. Я получил важную роль, и это доверие позволяет мне играть свободно и вносить свой вклад – будь то голами или передачами.

Это лучшая половина сезона, на которую я мог рассчитывать, и я хочу продолжать в том же духе, чтобы мы могли выигрывать трофеи. Если я хорошо играю, команда тоже в порядке, и мы будем бороться за большие цели.

Есть несколько факторов. С возрастом приходит опыт. Наша команда очень молодая и талантливая, но ей не хватало зрелости. Даже в 27 лет я стараюсь передавать свой опыт партнерам.

Что касается Арды Турана, он достиг вершины как игрок, и это очень помогает. Он и его штаб подталкивают нас к пределу – как физически, так и технически. У него менталитет победителя, и он держит нас в тонусе как в чемпионате Украины, так и в Лиге конференций.

Опыт Арды Турана? Это очень помогает. Он обращает внимание на детали, которые другие могут не заметить, потому что сам прошел через это на поле. Он много со мной общается, ведь тоже был полузащитником и знает, где я могу прибавить.

Он прошел через стиль владения мячом Барселоны и переходные фазы Атлетико, и этот бэкграунд формирует его энергию. Он очень энергичный человек, который удерживает нас на высоком уровне».​

По теме:
Подготовка Металлурга. Ковалец попробует спасти команду в Первой лиге
Защитник, покинувший Александрию, подписал контракт с клубом УПЛ
ФОТО. Сергей Ребров посетил тренировочный лагерь Шахтера
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: Flashscore
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Футбол | 06 февраля 2026, 02:02 0
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо
Вратарь, защитник и хавбек. Игорь Костюк получил усиление в Динамо

Моргун, Рубчинский и Тымчик вернулись в общую группу

Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Теннис | 05 февраля 2026, 22:44 37
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки

Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05.02.2026, 10:18
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Футбол | 05.02.2026, 16:55
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05.02.2026, 08:03
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
Хацкевич рассказал, как Гусин и Каладзе нарушали закон
05.02.2026, 09:18 7
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 11
Футбол
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
05.02.2026, 07:48 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем