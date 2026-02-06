6 февраля, на турнире в Клуж-Напока состоятся полуфиналы, в одном из которых сойдутся Дарья Снигур (WTA 144) и Сорана Кырстя (WTA 36).

Матч должен начаться в 18:30 по киевскому времени.

Дарья Снигур

До этого турнира, украинка никогда не доходила дальше четвертьфиналов на соревнованиях такого уровня, так что личный рекорд она уже побила. Снигур здесь уже успела выиграть пять матчей, ведь начинала она с квалификации, где одолела другую украинку Ангелину Калинину – 6:3, 6:0, а потом испанку Алену Большову – 6:3, 6:3.

В основной сетке была победа над француженкой Ракотоманга Ражаона – 6:3, 6:3. Неожиданно легко удалось во втором круге разгромить вторую сеяную на турнире, румынку Жаклин Кристиан – 6:1, 6:0. Тяжелым выдался матч против опытной китаянки Юань Юэ – 4:6, 6:0, 7:5.

Сорана Кырстя

Опытная румынская теннисистка уже объявила о том, что проводит последний сезон в карьере, решение логичное, учитывая, что спортсменке в этом году исполнится 36 лет. Учитывая упомянутые обстоятельства, Кырстя очень хочет взять титул на глазах у родной публики, которая горячо ее поддерживала на этом турнире.

Начиная с 2008, года румынка стабильно завершала сезон в топ-100, за исключением только одного сезона. В Клуж-Напоке Сорана начала с победы над бывшей «нейтралкой» Рахимовой, представляющей Узбекистан – 6:4, 6:4, потом разгромила словенку Зиданшек – 6:1, 6:0. В четвертьфинале снова была победа над еще одной бывшей «нейтралкой» Потаповой, представляющей Австрию – 7:5, 6:4.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, а в их первом матче Кырстя будет фаворитом. У румынки больше опыта, она выше больше, чем на 100 позиций в рейтинге, ее будут горячо поддерживать трибуны. Даже с учетом перечисленных факторов в матче может быть интрига, ведь Снигур дала понять, что она крепкий орешек.

На турнире и вовсе может образоваться в финале украинское дерби, но для этого надо Олейниковой обыгрывать Радукану, а Дарье выигрывать свой матч. Здесь я поставлю на тотал больше 20,5 геймов.