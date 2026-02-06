Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуж-Напоке
WTA
06 февраля 2026, 03:31 |
88
0

Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуж-Напоке

Поединок начнется 6 февраля ориентировочно в 18:30 по Киеву

06 февраля 2026, 03:31 |
88
0
Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуж-Напоке
Коллаж Sport.ua

6 февраля, на турнире в Клуж-Напока состоятся полуфиналы, в одном из которых сойдутся Дарья Снигур (WTA 144) и Сорана Кырстя (WTA 36).

Матч должен начаться в 18:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Дарья Снигур

До этого турнира, украинка никогда не доходила дальше четвертьфиналов на соревнованиях такого уровня, так что личный рекорд она уже побила. Снигур здесь уже успела выиграть пять матчей, ведь начинала она с квалификации, где одолела другую украинку Ангелину Калинину – 6:3, 6:0, а потом испанку Алену Большову – 6:3, 6:3.

В основной сетке была победа над француженкой Ракотоманга Ражаона – 6:3, 6:3. Неожиданно легко удалось во втором круге разгромить вторую сеяную на турнире, румынку Жаклин Кристиан – 6:1, 6:0. Тяжелым выдался матч против опытной китаянки Юань Юэ – 4:6, 6:0, 7:5.

Сорана Кырстя

Опытная румынская теннисистка уже объявила о том, что проводит последний сезон в карьере, решение логичное, учитывая, что спортсменке в этом году исполнится 36 лет. Учитывая упомянутые обстоятельства, Кырстя очень хочет взять титул на глазах у родной публики, которая горячо ее поддерживала на этом турнире.

Начиная с 2008, года румынка стабильно завершала сезон в топ-100, за исключением только одного сезона. В Клуж-Напоке Сорана начала с победы над бывшей «нейтралкой» Рахимовой, представляющей Узбекистан – 6:4, 6:4, потом разгромила словенку Зиданшек – 6:1, 6:0. В четвертьфинале снова была победа над еще одной бывшей «нейтралкой» Потаповой, представляющей Австрию – 7:5, 6:4.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, а в их первом матче Кырстя будет фаворитом. У румынки больше опыта, она выше больше, чем на 100 позиций в рейтинге, ее будут горячо поддерживать трибуны. Даже с учетом перечисленных факторов в матче может быть интрига, ведь Снигур дала понять, что она крепкий орешек.

На турнире и вовсе может образоваться в финале украинское дерби, но для этого надо Олейниковой обыгрывать Радукану, а Дарье выигрывать свой матч. Здесь я поставлю на тотал больше 20,5 геймов.

Прогноз Sport.ua
Дарья Снигур
06.02.2026 -
18:30
Сорана Кырстя
Тотал больше 20,5 1.94 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Дарья Снигур – Сорана Кырстя. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Александра Олейникова – Эмма Радукану. Прогноз на полуфинал WTA 250 в Клуже
Дарья Снигур Сорана Кырстя WTA Клуж-Напока прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05 февраля 2026, 08:03 20
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса

Близнюк ожидает дебюта за главную команду киевлян Вячеслава Суркиса

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Бокс | 05 февраля 2026, 10:18 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»

Функционер запланировал масштабное шоу в Мексике

СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Теннис | 06.02.2026, 02:28
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
СНИГУР: «Она сделала две двойные ошибки на подаче. Это мне немного помогло»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Бокс | 05.02.2026, 07:41
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Не бейся с ним. Он может нокаутировать и убить на ринге»
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 05.02.2026, 22:10
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 10
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 11
Футбол
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
05.02.2026, 08:55 3
Бокс
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
04.02.2026, 23:50 1
Футбол
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем