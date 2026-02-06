Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус готов потратить до 50 млн за звезду Ньюкасла
Италия
06 февраля 2026, 04:56 |
70
0

Ювентус готов потратить до 50 млн за звезду Ньюкасла

Туринцы сделали Тонали приоритетным трансфером

06 февраля 2026, 04:56 |
70
0
Ювентус готов потратить до 50 млн за звезду Ньюкасла
Getty Images/Global Images Ukraine

Будущим летом Сандро Тонали может сменить «Ньюкасл» на другой клуб.

Издание La Gazzetta dello Sport акцентирует внимание на том, что итальянец стал приоритетной целью для «Ювентуса». Теперь это не просто амбиции туринцев, а вполне осуществимый план, пускай он и подразумевает серьезные финансовые вложения.

Одной из предпосылок к трансферу называют возможный невыход «Ньюкасла» в Лигу чемпионов. В подобной ситуации «сорокам» придется расставаться с ключевыми игроками, чтобы вписаться в рамки финансового фейр-плей.

Руководство английской команды опасается повторения инцидента с Александером Исаком, который активно требовал своей продажи. Источник сообщает, что в ситуации с Тонали, получившим колоссальную поддержку клуба во время длительной дисквалификации из-за ставок, такой демарш маловероятен. Тем не менее отсутствие Лиги чемпионов может заставить Сандро пересмотреть свои планы.

По имеющимся данным, в летнее трансферное окно «Ювентус» будет готов выделить на сделку от 40 до 50 млн евро, а вопрос заработной платы полузащитника не станет преградой для трансфера.

По теме:
Спаллетти раскритиковал Ювентус после разгромного поражения 0:3
С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии
Названы стартовые составы на кубковый матч между Аталантой и Ювентусом
Ювентус Сандро Тонали Ньюкасл трансферы Серии A
Михаил Олексиенко Источник: La Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Футбол | 06 февраля 2026, 03:09 0
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным
Роналду разочарован Саудовской лигой – он чувствует себя преданным

Криштиану может покинуть страну

В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
Футбол | 05 февраля 2026, 07:48 19
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком
В Англии возмущены поступком Шевченко в ситуации с Мудриком

Президент УАФ проигнорировал обращение по поводу Михаила

Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Теннис | 05.02.2026, 23:36
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
Дебютный полуфинал: Олейникова установила национальный рекорд Украины
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Футбол | 05.02.2026, 08:03
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
В Динамо требуют дебюта за основную команду родственника Суркиса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Бокс | 05.02.2026, 08:55
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Лучшего соперника Усика назвали величайшим мошенником в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
05.02.2026, 16:55 1
Футбол
У Усика появился грозный соперник, выигравший 66 боев. Это мечта Аль-Шейха
У Усика появился грозный соперник, выигравший 66 боев. Это мечта Аль-Шейха
04.02.2026, 06:02
Бокс
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
Клуб не знает, что делать с Роналду. В стране недовольны Криштиану
05.02.2026, 03:59 10
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
Идет работа над трансфером Месси. В клубе подтвердили
04.02.2026, 14:11
Футбол
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
04.02.2026, 04:02 6
Бокс
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
Гвардиола назвал команду, которую считает лучшей в мире прямо сейчас
05.02.2026, 04:02 1
Футбол
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
Кроуфорд назвал единственного боксера, который смог бы его победить
04.02.2026, 05:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем