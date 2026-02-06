Ювентус готов потратить до 50 млн за звезду Ньюкасла

Будущим летом Сандро Тонали может сменить «Ньюкасл» на другой клуб.

Издание La Gazzetta dello Sport акцентирует внимание на том, что итальянец стал приоритетной целью для «Ювентуса». Теперь это не просто амбиции туринцев, а вполне осуществимый план, пускай он и подразумевает серьезные финансовые вложения.

Одной из предпосылок к трансферу называют возможный невыход «Ньюкасла» в Лигу чемпионов. В подобной ситуации «сорокам» придется расставаться с ключевыми игроками, чтобы вписаться в рамки финансового фейр-плей.

Руководство английской команды опасается повторения инцидента с Александером Исаком, который активно требовал своей продажи. Источник сообщает, что в ситуации с Тонали, получившим колоссальную поддержку клуба во время длительной дисквалификации из-за ставок, такой демарш маловероятен. Тем не менее отсутствие Лиги чемпионов может заставить Сандро пересмотреть свои планы.

По имеющимся данным, в летнее трансферное окно «Ювентус» будет готов выделить на сделку от 40 до 50 млн евро, а вопрос заработной платы полузащитника не станет преградой для трансфера.