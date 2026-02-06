ШОВКОВСКИЙ: «Хочеш рассмешить Бога – расскажи ему свои планы на завтра»

Известный украинский специалист Александр Шовковский рассказал о жизни после ухода из Динамо и планах на будущее:

«Сейчас я живу полноценной жизнью. Могу уделять друзьям больше времени лично, а не ограничиваться только общением по телефону. Также больше внимания уделяю семье – маме и детям, чего раньше не удавалось из-за напряженной работы с командой.

Не только отдыхаю, но и учусь, занимаюсь и стараюсь улучшить многое. Конечно, я всегда думаю о своем будущем. Что касается моей дальнейшей тренерской карьеры, сейчас не считаю целесообразным об этом говорить.

Планы? Знаете, есть известное выражение: хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о своих планах на завтра. Ни один тренер или игрок не откроет вам своих планов и желаний заранее. Это те вещи, о которых не принято говорить публично. Даже если существуют какие-то предложения или внутренние размышления, обычно о них молчат. Все становится известно уже постфактум.

Желание вернуться к тренерской работе? Мое желание – это мое личное желание. Но есть реальность, и на сегодня она такова: все команды укомплектованы и активно готовятся ко второй части сезона. Поэтому говорить о чем-то можно лишь в случае форс-мажора. В других случаях такие разговоры сейчас неуместны.

Да, конечно, смотрю футбол. Последнее, что просмотрел в записи – матч Манчестер Юнайтед – Фулхэм (1 февраля), в котором Юнайтед победил со счетом 3:2. Да, за Динамо слежу. Смотрел контрольные матчи, хотя не все полностью, но внимательно следил за ходом событий и результатами – 0:0, 8:1, 0:1. Я в курсе всех событий.

Какие-то изменения заметил в команде? С моей стороны говорить об этом будет некорректно. Есть ли обиды на клуб? Нет. Чего мне обижаться? В таком клубе, как Динамо Киев, да и в любом другом, всегда на весу результат. Решения принимают исходя из него. Поэтому: что есть, то есть. Поддерживаю ли связь с бывшими подопечными из Динамо? Да, безусловно, общаемся время от времени.

Да, я нахожусь в Киеве. Да, как и все обычные граждане Украины, стараемся жить и работать в этих непростых условиях. Самый длинный период без света в моем доме длился 22 часа. Я подготовился заранее и имею резервное питание. С отоплением все лучше. Мы, жители нашего многоквартирного дома, сделали все возможное, чтобы в нем было тепло.

Попадет ли сборная на ЧМ-2026? Прогнозы я никогда не делал и сейчас этого не делаю. Конечно, все мы хотим, чтобы задача сборной была выполнена, и Украина была представлена на чемпионате мира».