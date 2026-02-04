Украина. Премьер лига04 февраля 2026, 23:50 | Обновлено 05 февраля 2026, 00:31
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой
Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе
Бразильский полузащитник «Крузейро» U-20 Кауан Баптистелла продолжит карьеру в донецком «Шахтере».
По информации бразильских СМИ, 18-летний футболист продолжит карьеру в составе украинского гранда. Игрок уже на пути в Украину.
За всю карьеру Кауан Баптистелла провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что Баптистелла продолжит карьеру в «Металлисте 1925».
