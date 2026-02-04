Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 23:50 | Обновлено 05 февраля 2026, 00:31
Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Кауан Баптистелла продолжит карьеру в украинском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Баптистелла

Бразильский полузащитник «Крузейро» U-20 Кауан Баптистелла продолжит карьеру в донецком «Шахтере».

По информации бразильских СМИ, 18-летний футболист продолжит карьеру в составе украинского гранда. Игрок уже на пути в Украину.

За всю карьеру Кауан Баптистелла провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Баптистелла продолжит карьеру в «Металлисте 1925».

Крузейро трансферы чемпионат Бразилии по футболу трансферы УПЛ Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
