Шахтер завершил трансфер легионера с впечатляющей статистикой

Бразильский полузащитник «Крузейро» U-20 Кауан Баптистелла продолжит карьеру в донецком «Шахтере».

По информации бразильских СМИ, 18-летний футболист продолжит карьеру в составе украинского гранда. Игрок уже на пути в Украину.

За всю карьеру Кауан Баптистелла провел 33 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 14 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Баптистелла продолжит карьеру в «Металлисте 1925».