Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сергей Ребров составил компанию Арде Турану
Украина. Премьер лига
04 февраля 2026, 22:35 | Обновлено 04 февраля 2026, 23:06
546
0

Сергей Ребров составил компанию Арде Турану

Главный тренер сборной Украины посетил тренировку «Шахтера» в Турции

04 февраля 2026, 22:35 | Обновлено 04 февраля 2026, 23:06
546
0
Сергей Ребров составил компанию Арде Турану
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона на зимних сборах.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку «горняков» на зимних сборах в Турции. Сергей Станиславович тепло поздоровался с наставником донецкой команды Ардой Тураном.

Следующий матч в Турции «Шахтер» сыграет с футбольным клубом «Ригой» – встреча состоится 5 февраля.

В УПЛ «Шахтер» возобновит выступления 22 февраля и сыграет с «Карпатами». В УПЛ подопечные Арды Турана идут вторыми, имея в активе 35 очков.

  

По теме:
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ: «Я хочу забивать всегда и всем»
Сергей ШИЩЕНКО: «Каждый следующий матч будет лучше предыдущего»
Буковина – Металлист 1925 U-19 – 2:1. Забили на 90+1. Видео голов и обзор
Сергей Ребров Арда Туран учебно-тренировочные сборы Шахтер Донецк сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Футбол | 04 февраля 2026, 16:33 8
Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала
Мудрику посоветовали больше не появляться в Польше после громкого скандала

Вингер сборной Украины оскорбил польского игрока во время игры в CS2 на платформе FACEIT

Металлист 1925 подпишет полузащитника с итальянским и бразильским паспортом
Футбол | 04 февраля 2026, 20:33 0
Металлист 1925 подпишет полузащитника с итальянским и бразильским паспортом
Металлист 1925 подпишет полузащитника с итальянским и бразильским паспортом

Кауан Баптистелла покинет «Крузейро» и продолжит карьеру в чемпионате Украины

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Бокс | 04.02.2026, 08:49
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Бокс | 04.02.2026, 04:02
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Турки Аль-Шейх отреагировал на то, что Усик назвал его братом
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Бокс | 04.02.2026, 15:45
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
Ноттингем обратился к Зинченко после ухода защитника сборной Украины
02.02.2026, 18:53 4
Футбол
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
КЛИЧКО: «Я вовсе ему не верю, он яростный лжец»
03.02.2026, 07:52 5
Бокс
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
БЛОХИН: «Он хотел своего сына в сборную запхать. Покажи паспорт...»
04.02.2026, 07:59
Футбол
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
Президент ФИФА призвал вернуть сборную россии: «Пора это сделать»
03.02.2026, 05:55 95
Футбол
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
УСИК: «Когда-то этот бой был моей мечтой, но сейчас это реально»
03.02.2026, 00:11 1
Бокс
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
Турки Аль-Шейх выступил с публичным заявлением об Усике
03.02.2026, 07:00
Бокс
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
Источник: Костюк выбрал основного форварда для Динамо
03.02.2026, 10:49 3
Футбол
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем