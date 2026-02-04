Сергей Ребров составил компанию Арде Турану
Главный тренер сборной Украины посетил тренировку «Шахтера» в Турции
Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона на зимних сборах.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку «горняков» на зимних сборах в Турции. Сергей Станиславович тепло поздоровался с наставником донецкой команды Ардой Тураном.
Следующий матч в Турции «Шахтер» сыграет с футбольным клубом «Ригой» – встреча состоится 5 февраля.
В УПЛ «Шахтер» возобновит выступления 22 февраля и сыграет с «Карпатами». В УПЛ подопечные Арды Турана идут вторыми, имея в активе 35 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вингер сборной Украины оскорбил польского игрока во время игры в CS2 на платформе FACEIT
Кауан Баптистелла покинет «Крузейро» и продолжит карьеру в чемпионате Украины