Сергей Ребров составил компанию Арде Турану

Донецкий «Шахтер» продолжает подготовку ко второй части сезона на зимних сборах.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил тренировку «горняков» на зимних сборах в Турции. Сергей Станиславович тепло поздоровался с наставником донецкой команды Ардой Тураном.

Следующий матч в Турции «Шахтер» сыграет с футбольным клубом «Ригой» – встреча состоится 5 февраля.

В УПЛ «Шахтер» возобновит выступления 22 февраля и сыграет с «Карпатами». В УПЛ подопечные Арды Турана идут вторыми, имея в активе 35 очков.