  4. Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
Юношеская лига УЕФА
Динамо Киев U19
04.02.2026 11:00 – FT 2 : 6
Атлетико Мадрид U19
Лига чемпионов
04 февраля 2026, 12:54 | Обновлено 04 февраля 2026, 13:29
11

Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала

Подопечные Павла Чередниченко проиграли со счетом 2:6

11 Comments
Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала
ФК Динамо Киев.

Киевское Динамо провально выступило в матче 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, где соперником подопечных Павла Чередниченко стал мадридский Атлетико.

Футболисты испанского гранда сразу же взяли игру под свой контроль. Быстрые забегания по флангам и уверенная игра «на мяче» создала проблемы киевскому клубу уже на старте встречи. Мадридцам не хватало последнего удара.

Счет в матче футболисты Атлетико открыли на 17-й минуте игры. Эстебан обыграл защитников, поразив ворота Вячеслава Суркиса. Второй мяч «бело-синие» пропустили из стандарта – хитрый розыгрыш удался испанцам и Хиль Родригес снова не оставил шансов Суркису.

Старт второй половины встречи дал подопечным Павла Чередниченко надежду. Хороший проход удался вингеру киевлян Богдану Редушко, сместившемуся с левого фланга и вколотившему мяч в ворота Атлетико. Надежда киевлян погасла уже в следующей атаке – Гросс снова поразил ворота киевлян после ошибок «бело-синих» в обороне.

Футболисты Атлетико и не думали останавливаться. Серхио Винатеа оформил дубль, а завершил разгром киевского клуба Муньйос, забившего шестой мяч в ворота Вячеслава Суркиса. Горечь поражения немного подсластил Богдан Редушко, который поразил ворота мадридцев на 90 минуте – 2:6.

Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала

«Динамо» U-19 – «Атлетико» U-19 – 2:6

Голы: Редушко, 52, 90 – Эстебан, 17, Родригес, 34, Гросс, 52, Винатеа, 69, 74, Муньос, 79

«Динамо»: 71. Суркис (к), 11. Губенко (30. Романюк, 30), 4. Огородник, 34. Захарченко, 3. Дехтяр, 6. Иваськив (2. Рыбак, 83), 22. Осипенко (20. Федоренко, 70), 8. Редушко, 17. Гродзинский (21. Бекерский, 78).

«Атлетико»: 1. Пикерас, 2. Грант (15. Санчо, 73), 5. Домингес (14. Аймар Гарсия, 73), 4. Хиль, 3. Муньос (16. Кабеза, 80), 8. Санзи, 11. Адте, 6. Гросс (21. Рахадо, 63), 7. Барриос, 9. Эстебан (к).

ФК Динамо Киев.
ФК Динамо Киев.
ФК Динамо Киев.

По теме:
ВИДЕО. Редушко сделал дубль. Но Динамо U-19 проиграло с теннисным счетом
Динамо U-19 – Атлетико U-19 – 2:6. Фиаско в ЮЛУ. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Удар Редушко. Динамо U-19 отыграло один мяч в игре с Атлетико U-19
Юношеская лига УЕФА отчеты Динамо Киев U-19 Атлетико Мадрид U-19 Богдан Редушко Атлетико Мадрид Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Андрій Заліщук
Я знав, що Динамо програє, але що так розгромно, є питання до підготовки, якісь мляві були на полі, один Редушко за всіх віддувався, єдиний хто грав з бажанням
Ответить
+4
MaximusOne
Пономаренка можна було на такий матч і відпустити, Редушка потрібно робити основним лівим вінгеров в ДК, там і так немає хороших лівих вінгерів.
Ответить
+2
Микола Унгурян
шкода, але це прогнозовано
Ответить
+2
COBA
Вже писав, що це на сам перед програш в психологічному плані. Вони вже програли, ще не вийшовши на поле. І цим хворіють усі наші команди, від клубних юніорів до збірної.
Ответить
+1
REALIST
Якщо ми не можемо тягатися на рівні дітей, що говорити про дорослий рівень, де цей самий Атлетіко може докупити воснову 5-8 топових легіонерів?... це тільки один упоротий управлінець вже 20 років пробує зліпити команду "са сваіх васпітаннікав".... дно уже мабуть досягнуте
Ответить
0
Dyrkach
Лошари диряві
Ответить
-1
Gargantua
разница в уровне колоссальная.
Это прямое следствие разграбления детских школ европейцами. 
Импульс олигархического футбола практически исчерпан и падение детско-юношеского футбола на самое дно уже не за горами. 
Ответить
-2
AK.228
Теннис 
Ответить
-2
Bulba_sumkin
Наша гордость)
Ответить
-7
Показать Скрыть 2 ответа
