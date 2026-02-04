Динамо вылетело из Юношеской Лиги УЕФА, проиграв Атлетико в 1/16 финала

Киевское Динамо провально выступило в матче 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, где соперником подопечных Павла Чередниченко стал мадридский Атлетико.

Футболисты испанского гранда сразу же взяли игру под свой контроль. Быстрые забегания по флангам и уверенная игра «на мяче» создала проблемы киевскому клубу уже на старте встречи. Мадридцам не хватало последнего удара.

Счет в матче футболисты Атлетико открыли на 17-й минуте игры. Эстебан обыграл защитников, поразив ворота Вячеслава Суркиса. Второй мяч «бело-синие» пропустили из стандарта – хитрый розыгрыш удался испанцам и Хиль Родригес снова не оставил шансов Суркису.

Старт второй половины встречи дал подопечным Павла Чередниченко надежду. Хороший проход удался вингеру киевлян Богдану Редушко, сместившемуся с левого фланга и вколотившему мяч в ворота Атлетико. Надежда киевлян погасла уже в следующей атаке – Гросс снова поразил ворота киевлян после ошибок «бело-синих» в обороне.

Футболисты Атлетико и не думали останавливаться. Серхио Винатеа оформил дубль, а завершил разгром киевского клуба Муньйос, забившего шестой мяч в ворота Вячеслава Суркиса. Горечь поражения немного подсластил Богдан Редушко, который поразил ворота мадридцев на 90 минуте – 2:6.

Юношеская Лига УЕФА. 1/16 финала

«Динамо» U-19 – «Атлетико» U-19 – 2:6

Голы: Редушко, 52, 90 – Эстебан, 17, Родригес, 34, Гросс, 52, Винатеа, 69, 74, Муньос, 79

«Динамо»: 71. Суркис (к), 11. Губенко (30. Романюк, 30), 4. Огородник, 34. Захарченко, 3. Дехтяр, 6. Иваськив (2. Рыбак, 83), 22. Осипенко (20. Федоренко, 70), 8. Редушко, 17. Гродзинский (21. Бекерский, 78).

«Атлетико»: 1. Пикерас, 2. Грант (15. Санчо, 73), 5. Домингес (14. Аймар Гарсия, 73), 4. Хиль, 3. Муньос (16. Кабеза, 80), 8. Санзи, 11. Адте, 6. Гросс (21. Рахадо, 63), 7. Барриос, 9. Эстебан (к).

ФК Динамо Киев.

ФК Динамо Киев.