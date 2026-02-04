Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Неужели он может на такое пойти?» Обладатель Золотого мяча – об Инфантино
04 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:02
Игорь Беланов рассказал, как враг постоянно атакует Одессу

Игорь Беланов

Как уже сообщалось, президент ФИФА Джанни Инфантино высказался за возвращение РФ в футбол. Его слова вызвали большой резонанс у адекватных людей планеты, в Украине же руководителя мирового футбола внесли в список базы «Миротворец» с лаконичным определением «Моральный дег**ерат».

Подобное заявление Инфантино идет вразрез с человеческими ценностями, одна из которых связана с миром и безопасностью на земном шаре. Однако в то время, когда Киев замерзает без электроэнергии, отопления и воды, а другие города нашей страны ежедневно страдают от ракетно-дроновых ударов, несущих смерть, увечья и разрушения, президент ФИФА удивляет своими взглядами.

Что думает по поводу заявления Джанни Инфантино обладатель «Золотого мяча» 1986 года, экс-нападающий киевского «Динамо» и сборной СССР Игорь Беланов? Об этом он рассказал Sport.ua.

«Весь цивилизованный мир осознает ситуацию. Поэтому я не очень верю, что Инфантино может на такое пойти, – сказал он. – Мне кажется, что это какая-то «мулька», ведь столько преступлений совершила страна-агрессор. Для меня вообще очень больно осознавать, что творит враг с нашими людьми. Вот сегодня ночью четыре «шахида» летали прямо над моим домом. Не спишь, и только слышишь, как они грохочут с «мопедным» звуком в небе, а вскоре раздается взрыв за взрывом. Было очень страшно, в голове только одна мысль: «Вот падло. Чтобы хотя бы не попало!». Мне очень трудно понять, что в голове у озверевшего врага, который каждый день и ночь бросает на Украину и в частности на мою родную Одессу ракеты и дроны».

Добавим, что этой ночью от очередной атаки РФ в Одессе пострадали 5 человек. Был ряд «прилетов», которые в очередной раз вызвали пожары и разрушения в городе.

Ранее в ФИФА приняли решение по сборной России после призыва Инфантино.

Йожеф Сабо прокомментировал скандальные слова президента ФИФА Инфантино
ВИДЕО. Гвадиола высказался о войне в Украине и конфликтах по всему миру
В боях за Украину погиб фанат именитого европейского клуба
Игорь Беланов Джанни Инфантино ФИФА российско-украинская война
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
