Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Дарья Снигур – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 февраля 2026, 15:45 | Обновлено 04 февраля 2026, 15:47
Дарья Снигур – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья Снигур – Жаклин Кристиан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля укрианская тенниситка Дарья Снигур продолжает выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.

Во втором раунде украинка играет против Жаклин Кристиан из Румынии.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
