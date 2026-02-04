Капитан Полесья: «Судаков организовал билеты, Трубин – забил. Кайфанул»

Хавбек Полесья Руслан Бабенко рассказал о том, что на минувшей неделе побывал на матче Лиги чемпионов между Бенфикой и Реалом, в котором украинский вратарь Анатолий Трубин забил гол.

«Атмосфера в Лиссабоне была невероятной. Очень вдохновился, поздравляю Трубина и Судакова. Георгий организовал билеты – очень кайфанул после гола Анатолия, крутая атмосфера».

«Радуешься за этих фанов, но хочется, чтобы и у нас люди могли чувствовать такие эмоции на стадионах», – сказал Бабенко.

Бенфика вышла в плей-офф Лиги чемпионов, где снова сыграет против мадридской команды.