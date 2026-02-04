Лига конференций помогла сделать чемпионат Польши привлекательным

Если вы спросите болельщиков из Англии, Германии или Испании, что собой представляет Висла Плоцк или Гурник Забже, которые ныне являются одними из лидеров польской Экстракласы, то вряд ли получите развернутый и подробный ответ. Впрочем, исходя из того, как складываются события в последние годы, лишь вопрос времени, когда в Западной Европе начнут узнавать футбольные команды из Польши. Все из-за того, что тамошняя лига демонстрирует существенный прогресс, становясь максимально интересным и привлекательным турниром.

Судите сами: в текущем розыгрыше (говорим о периоде до начала матчей 19-го тура) первую и последнюю команды в турнирной таблице польской Экстракласы отделяли лишь 11 очков. И это при том, что в дивизионе насчитывается 18 участников – столько же, как в немецкой Бундеслиге или французской Лиге 1. Такая невероятная плотность, помимо концентрации баланса чемпионата, демонстрирует также очевидный факт – элитарный дивизион клубного польского футбола является динамично развивающимся организмом, который может похвастаться финансовой стабильностью, хорошей поддержкой со стороны болельщиков и присутствием в нем немалого количества молодых талантливых исполнителей, за которыми активно присматриваются скауты грандов континентального футбола.

Говоря проще и короче: нынешняя польская Экстракласа наконец-то превратилась в прекрасную стартовую площадку для перспективных игроков перед трансфером в итальянскую Серию А или немецкую Бундеслигу, а именно эти два направления являются наиболее популярными у тамошних футболистов.

Значительный прогресс польского клубного футбола подтверждают и результаты клубов из этой страны в еврокубках. Достаточно взглянуть на коэффициенты УЕФА, чтобы понять – даже без команд, играющих в Лиге чемпионов или Лиге Европы, Польша в настоящий момент занимает седьмое место среди всех ассоциаций по количеству набранных очков за сезон. Впереди поляков только общепризнанные гегемоны – Англия (20,958), Португалия (16,6), Германия (16,214), Испания (15,531), Италия (15,5) и Франция (13,75).

В активе Польши в текущем сезоне уже имеется солидный коэффициент (13,625), формирование которого во многом стало возможным благодаря успешным выступлениям в Лиге конференций Ракува, Леха и Ягеллонии (про шесть очков Легии, которая осталась вне плей-офф, в принципе даже нет смысла и вспоминать).

Тенденция очевидна: в сезоне 2021/22 коэффициент УЕФА у Польши составлял всего 4,625, после чего в течение последующих двух лет колебался в районе 7,0. В минувшем году польские клубы набрали уже 11,75, а ныне и вовсе идут на переписывание всех рекордов, чему активно способствует Лига конференций, где представители Экстракласы оказываются более чем конкурентными.

Качественный рывок вперед польский футбол, как отмечают тамошние эксперты, во многом сумел сделать за счет целого ряда факторов. В качестве долгосрочной движущей силы выступила инфраструктура, поскольку многим клубам все-таки удалось извлечь выгоду от стадионов, баз и прочих сооружений, возведенных специально под проведение финальной части Евро-2012 совместно с Украиной. Экономисты отмечают, что в последние годы улучшилось и благосостояние населения, что помогло повысить поступления в футбол, постепенно приведя к значительному росту посещаемости матчей Экстракласы. В конце концов, успех и слава Роберта Левандовски – одного из лучших форвардов европейского и мирового футбола последних полутора десятилетий – также не могли не сказаться на подпитке интереса внутри Польши к такому виду спорта как футбол.

Getty Images

Современная Экстракласа позиционирует себя как одна из сильнейших европейских лиг среднего уровня, готовясь при благоприятном стечении обстоятельств даже бросить вызов кому-то из топ-5 – например, французской Лиге 1, конкуренция внутри которой в последние годы “благодаря” Пари Сен-Жермен превратилась в нечто абсолютно забытое и практически несуществующее.

Футбол в элитарном дивизионе Польши делает основной акцент на физику и внешнюю простоту. Под эти параметры участие в Лиге конференций стало прекрасным трамплином для польским клубов, чтобы совершить качественный скачок вверх. И это при том, что ныне в польском футболе происходит немало интересных вещей. Например, традиционно сильные команды вроде краковской Вислы или Руха из Хожува, которые на двоих имеют 27 побед в национальных чемпионатах, нынче выступают во втором по силе дивизионе, куда по итогам сезона-2025/26 всерьез рискует опуститься еще один местный исторический гранд варшавская Легия, выигрывавшая “золото” рекордное количество раз среди всех польских коллективов – 15.

Показательно, что наиболее ценным футболистом польской Экстракласы буквально до последнего дня января являлся 19-летний атакующий полузащитник Адриан Пшиборек из клуба Погонь Щецин. На Transfermarkt этот исполнитель оценивался в 7 миллионов евро, но был продан в последний день первого месяца года в Лацио за 4,5 миллиона. Впрочем, тот факт, что столь молодой исполнитель являлся наиболее ценным во всей лиге очень красноречиво говорит об акцентах, существующих в этом чемпионате.

Да и вообще, польская Экстракласа – это лига больших контрастов. Например, самым дорогостоящим приобретением текущего сезона отличился Видзев из Лодзи, который находится лишь в одном очке от последнего места. И вот представьте, что аутсайдер чемпионата вывалил 5,5 миллионов евро на покупку 27-летнего вингера американского Остина и сборной Ганы Османа Букари. Как минимум в украинской Премьер-лиге практически невозможно себе представить, чтобы условный Эпицентр усиливался не традиционными для себя свободными агентами, а футболистами за пять с лишним миллионов евро. Да у Нагорняка почти вся команда стоит столько – вот и все сравнение, если кто вдруг решит поспорить, что в целом уровень Экстракласы не выше, чем у современной УПЛ…

Текст: meta.ua