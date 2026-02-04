Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Евгений КУЧЕРЕНКО: «В Шотландии судьи на это внимание не обращают»
Греция
04 февраля 2026, 15:45
0

Евгений КУЧЕРЕНКО: «В Шотландии судьи на это внимание не обращают»

Украинский вратарь греческого «Панетоликоса» рассказал о своем зарубежном опыте

Евгений КУЧЕРЕНКО: «В Шотландии судьи на это внимание не обращают»
Панетоликос. Евгений Кучеренко

В начале нынешнего года украинский вратарь Евгений Кучеренко перешел из шотландского «Данди Юнайтед» в греческий «Панетоликос». Вообще это его пятая иностранная команда. Ранее он выступал за португальскую «Лейрию», казахстанский «Аксу» и грузинскую «Дилу». Также у вратаря есть опыт выступлений и в отечественной Премьер-лиге в составе «Колоса» и ЛНЗ.

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Кучеренко рассказал о последних изменениях в его футбольной жизни.

– Евгений, «Панетоликос» стал для тебя пятым европейским клубом? Как чувствуешь себя в Греции?
– Чувствую себя отлично, меня хорошо приняли в клубе и в команде. В Греции мне комфортнее, чем в Шотландии. Здесь прекрасный климат, маленький и спокойный город Агринион. У «Панетоликоса» хороший стадион, база, где мы тренируемся, и которая оборудована всем необходимым для плодотворной работы.

– Твоя команда находится на 12-м месте. Задача – остаться в элитном дивизионе или попасть в группу команд, которые будут бороться за попадание в Лигу конференций?
– Сейчас, конечно, мы не на том месте в турнирной таблице, где хотим быть, поэтому стараемся приложить максимум усилий, чтобы подняться как можно выше в таблице.

– В чемпионате Греции ты сыграл уже четыре матча. Как тебе уровень соревнований?
– Уровень довольно высокий, здесь нет проходных матчей.

– Не беру во внимание Грузию и Казахстан. По сравнению со шотландской Премьер-лигой, что можешь сказать?
– По сравнению со шотландской Премьер-лигой, греческий чемпионат менее интенсивный, но более техничный, меньше силового стиля, все через комбинационный футбол.

Данди Юнайтед. Евгений Кучеренко

– Кстати, почему ты ушел из «Данди Юнайтед», ведь до травмы ты был незаменимым вратарем команды?
– Когда я выбыл свой шанс получил другой вратарь. Он проявил себя довольно неплохо, закрепился в основе. Так тоже бывает, это нормально. А потом мне поступило предложение из греческой команды. Я решил попробовать.

– Ты говорил, что в Шотландии силовой футбол. Трудно вратарю приспосабливаться к такой игре?
– Конечно, это не легко, нужно больше времени, которого у меня не было. На всех стандартах или угловых тебя сносят с ног, и судьи на это внимание даже не обращают, поэтому было не просто.

– А где в плане быта ты чувствовал себя наиболее комфортно?
– В плане быта это всегда будет Украина, потому что это родной дом, если же говорить о зарубежных странах, то это была Грузия, а сейчас можно сказать это и о Греции.

– В Грузии ты играл под руководством Андрея Демченко. Неплохие были времена?
– Да, в Грузии было замечательно играть под руководством Андрея Демченко. Мы тогда довольно хорошо проявили себя в квалификации Лиги конференций, все игроки в команде знали свои функции на поле и их выполняли.

– Играя за «Дилу» ты был незаменимым вратарем команды. Но потом перешел в ЛНЗ. Хотел домой?
– Прежде всего, я взвешивал направление своего развития, и что будет лучше лично для меня, потом, конечно, появились мысли о доме.

ЛНЗ. Евгений Кучеренко

– В принципе, и в ЛНЗ при Олеге Дулубе и Романе Григорчуке ты играл постоянно. Перед уходом из клуба общался с Виталием Пономаревым, который тогда возглавил команду?
– Да, пообщались, я начал сборы, провел три тренировки, но потом мне поступило предложение, мы поговорили и наставник сказал, чтобы решал, как мне будет лучше. Тренер тогда добавил, чтобы я попробовал свои силы в более сильном чемпионате.

– Не жалеешь, что ушел? ЛНЗ – лидер чемпионата.
– Нет, не жалею. Так я вижу и слежу, очень рад за успехи ЛНЗ, хочу, чтобы так же команда продолжала и во второй части сезона.

– Вообще, с каким тренером тебе было наиболее комфортно работать?
– Не хочу выделять кого-то, потому что со всеми наставниками, с которыми пересекался, у меня не было проблем.

– У тебя уже неплохой опыт выступлений в Европе. А в каком топовом чемпионате ты бы мечтал выступать?
– Мечты любят тишину, но, конечно, каждый футболист хочет играть на высоком уровне. Для меня это испанский чемпионат. Что касается команды, то в любой топовой (улыбается).

По теме:
У клуба УПЛ было три предложения по лидеру. Игрок отказался уходить
Казахстанский тренер прибыл в расположение киевского Динамо
Экс-футболист Шахтера и сборной Украины близок к завершению карьеры
