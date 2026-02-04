Реал поставил перед тренером две задачи. Но новичков не подпишет

По информации ресурса Marca, перед тренером Реала Альваро Арбелоа в нынешнем сезоне стоит задача выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

При этом, как сообщалось ранее, мадридский клуб в январе не собирается подписывать новичков.

В Реале уверены, что команда обладает большой глубиной состава и сейчас нет позиции, которую стоит усилить, особенно переплачивая за новичков в зимний трансферный период.

В чемпионате Испании команда Альваро Арбелоа идет на второй позиции с отставанием от Барселоны в один пункт.

А в Лиге чемпионов Реал не сумел сразу выйти в 1/8 финала и в плей-офф будет играть против Бенфики.