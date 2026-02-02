Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол

Стали известны новые детали о возможном возвращении Михаила Мудрика на футбольное поле.

По информации журналиста Игоря Цыганика, срок дисквалификации отсчитывается с декабря 2024 года, когда футболиста отстранили от матчей и тренировок. За нарушение антидопинговых правил Мудрику грозит от двух до четырех лет дисквалификации, поэтому его возвращение возможно не ранее декабря 2026 года. Отмечается, что украинец может быть отстранен на такой срок, ведь юристы украинца активно работают над облегчением условий отстранения.

При определенных условиях украинец может получить разрешение на тренировки с командой за несколько месяцев до окончания бана, однако оснований ожидать его появления на поле до конца сезона-2025/26 пока нет.