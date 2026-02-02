Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Обнародована дата, когда Мудрик может вернуться в футбол
Англия
02 февраля 2026, 22:16 |
3356
2

Украинца раньше зимы 2027 года на поле ждать не стоит

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Стали известны новые детали о возможном возвращении Михаила Мудрика на футбольное поле.

По информации журналиста Игоря Цыганика, срок дисквалификации отсчитывается с декабря 2024 года, когда футболиста отстранили от матчей и тренировок. За нарушение антидопинговых правил Мудрику грозит от двух до четырех лет дисквалификации, поэтому его возвращение возможно не ранее декабря 2026 года. Отмечается, что украинец может быть отстранен на такой срок, ведь юристы украинца активно работают над облегчением условий отстранения.

При определенных условиях украинец может получить разрешение на тренировки с командой за несколько месяцев до окончания бана, однако оснований ожидать его появления на поле до конца сезона-2025/26 пока нет.

допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Игорь Цыганык
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
Dynamo1927
Выходит не менее 2 лет будет. 
Ответить
+1
Falko
Та дату давно оприлюднено - 17 січня. Залишилося визначитись із роком. 
Ответить
0
