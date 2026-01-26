УАФ может понести большой ущерб из-за Михаила Мудрика. В чем дело?

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

По информации Игоря Цыганыка, лондонский «Челси» может потребовать компенсацию финансовых потерь в случае подтверждения дисквалификации игрока.

Отмечается, что после получения окончательного вердикта английский клуб планирует обжаловать решение в судебном порядке. Если будет доказано, что запрещенный препарат Мудрик получил именно в лагере национальной сборной Украины, все претензии со стороны «Челси» могут быть направлены непосредственно в Украинскую ассоциацию футбола.

В настоящее время продолжается процесс согласования между сторонами, в ходе которого выясняется, кто именно будет нести финансовую ответственность за возможные убытки клуба.