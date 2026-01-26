Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. УАФ может понести большой ущерб из-за Михаила Мудрика. В чем дело?
Англия
26 января 2026, 22:15 | Обновлено 26 января 2026, 22:24
1996
1

Лондонцы могут обратиться в суд после вынесения решения по допинг-делу украинца

УАФ может понести большой ущерб из-за Михаила Мудрика. В чем дело?
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик продолжает оставаться вне футбола из-за допингового скандала.

По информации Игоря Цыганыка, лондонский «Челси» может потребовать компенсацию финансовых потерь в случае подтверждения дисквалификации игрока.

Отмечается, что после получения окончательного вердикта английский клуб планирует обжаловать решение в судебном порядке. Если будет доказано, что запрещенный препарат Мудрик получил именно в лагере национальной сборной Украины, все претензии со стороны «Челси» могут быть направлены непосредственно в Украинскую ассоциацию футбола.

В настоящее время продолжается процесс согласования между сторонами, в ходе которого выясняется, кто именно будет нести финансовую ответственность за возможные убытки клуба.

По теме:
Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену
Миколенко станет 6-м украинцем со 130+ матчами в топ-5 лигах
Где Миколенко? Стали известны составы на матч Эвертон – Лидс
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Украинская ассоциация футбола
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Циганик
Iigor6583
Цей циганик завжди шукає в с@аці меду.
