Польская теннисистка Ига Свентек, которая занимает второе место в рейтинге WTA и является шестикратной чемпионкой турниров Grand Slam, попала в казусную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии.

Ига забежала в одно из зданий Мельбурн-парка и тут ее остановил охранник, который попросил у польки аккредитацию. Ига оставила бейджик внутри и не смогла ничего предоставить мужчине.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В итоге Свентек позвонила своему психологу Дарье Абрамович, которая и принесла аккредитацию. Пришлось ждать почти две минуты.

Свентек на Australian Open добралась до 1/4 финала, где 28 января сыграет против Елены Рыбакиной.

ВИДЕО. Охрана Australian Open не пустила Свентек в здание без аккредитации