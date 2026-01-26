ВИДЕО. Охрана Australian Open не пустила Свентек в здание без аккредитации

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
26 января 2026, 23:20
Иге пришлось звонить Дарье Абрамович

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Польская теннисистка Ига Свентек, которая занимает второе место в рейтинге WTA и является шестикратной чемпионкой турниров Grand Slam, попала в казусную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии.

Ига забежала в одно из зданий Мельбурн-парка и тут ее остановил охранник, который попросил у польки аккредитацию. Ига оставила бейджик внутри и не смогла ничего предоставить мужчине.

В итоге Свентек позвонила своему психологу Дарье Абрамович, которая и принесла аккредитацию. Пришлось ждать почти две минуты.

Свентек на Australian Open добралась до 1/4 финала, где 28 января сыграет против Елены Рыбакиной.

ona_proigraet
Я так само, коли мене кудись не пускають, а мені туди дуже хочеться, починаю хвилюватися і одразу набираю свого психолога
