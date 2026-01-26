ВИДЕО. Охрана Australian Open не пустила Свентек в здание без аккредитации
Иге пришлось звонить Дарье Абрамович
Польская теннисистка Ига Свентек, которая занимает второе место в рейтинге WTA и является шестикратной чемпионкой турниров Grand Slam, попала в казусную ситуацию на Открытом чемпионате Австралии.
Ига забежала в одно из зданий Мельбурн-парка и тут ее остановил охранник, который попросил у польки аккредитацию. Ига оставила бейджик внутри и не смогла ничего предоставить мужчине.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В итоге Свентек позвонила своему психологу Дарье Абрамович, которая и принесла аккредитацию. Пришлось ждать почти две минуты.
Свентек на Australian Open добралась до 1/4 финала, где 28 января сыграет против Елены Рыбакиной.
ВИДЕО. Охрана Australian Open не пустила Свентек в здание без аккредитации
Even the biggest stars have to wait as Iga Swiatek stops to collect her accreditation before she can enter 😅 pic.twitter.com/RoQTu4eMXu— TNT Sports (@tntsports) January 26, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко