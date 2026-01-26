Australian Open26 января 2026, 23:31 | Обновлено 26 января 2026, 23:40
Арина Соболенко – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026
27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.
Ориентировочно в 02:30 по Киеву на центральную арену турнира Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Ива Йович (США, WTA 27).
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Коко Гауфф.
Комментарии 3
Як Коко Гофф побіліла щоб зустріти соболенку, просто вражаюче, неначе маскуючи.
Коко как то похорошела! Нет?
Яка ще Коко гофф
