Арина Соболенко – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 02:30 по Киеву на центральную арену турнира Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Ива Йович (США, WTA 27).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Коко Гауфф.

