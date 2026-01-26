Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арина Соболенко – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
26 января 2026, 23:31 | Обновлено 26 января 2026, 23:40
318
3

Арина Соболенко – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Australian Open 2026

26 января 2026, 23:31 | Обновлено 26 января 2026, 23:40
318
3 Comments
Арина Соболенко – Ива Йович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ива Йович

27 января на Открытом чемпионате Австралии 2026 состоятся матчи 1/4 финала в женском одиночном разряде.

Ориентировочно в 02:30 по Киеву на центральную арену турнира Rod Laver Arena выйдут Арина Соболенко (WTA 1) и Ива Йович (США, WTA 27).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Элиной Свитолиной, либо с Коко Гауфф.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Арина Соболенко Ива Йович смотреть онлайн Australian Open 2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Leonidas B
Як Коко Гофф побіліла щоб зустріти соболенку, просто вражаюче, неначе маскуючи.
Ответить
0
saltim
Коко как то похорошела! Нет?
Ответить
0
Targaryen
Яка ще Коко гофф
Ответить
0
