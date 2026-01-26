Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Чемпионат Англии
Эвертон
26.01.2026 22:00 – FT 1 : 1
Лидс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 января 2026, 23:59 | Обновлено 27 января 2026, 00:01
178
0

Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом

Поединок завершился вничью – 1:1

26 января 2026, 23:59 | Обновлено 27 января 2026, 00:01
178
0
Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле в Ливерпуле сыграл вничью 1:1 с «Лидс Юнайтед».

Хозяева открыли счет благодаря Джеймсу Джастину на 28-й минуте, однако Тьерно Барри восстановил равновесие на 76-й минуте, обеспечив «ирискам» важные очки.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

После этой игры «Эвертон» с 33 очками занимает 10-е место в таблице, а «Лидс Юнайтед» – 16-е с 26 очками. В следующем туре «Эвертон» 31 января сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Лидс» примет «Арсенал».

АПЛ. 23-й тур.
Эвертон – Лидс – 1:1

Голы: Барри, 76 – Джастин, 28.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Гол Куньи стал первым в сезоне, забитым игроком МЮ, вышедшим на замену
УАФ может понести большой ущерб из-за Михаила Мудрика. В чем дело?
Миколенко станет 6-м украинцем со 130+ матчами в топ-5 лигах
Эвертон Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26 января 2026, 21:16 18
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт

За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике

В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:55 2
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины

Ванат продолжает забивать за «Жирону»

Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Футбол | 26.01.2026, 07:02
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Бокс | 26.01.2026, 04:42
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Кличко обратился за помощью и получил ответ
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Футбол | 26.01.2026, 23:07
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Сын легенды Реала подписал профессиональный контракт с Галактикос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
Камбек с шедевром от Малиновского. Дженоа вырвал победу против Болоньи
25.01.2026, 18:01 5
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
25.01.2026, 11:56 33
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем