Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Поединок завершился вничью – 1:1
В матче 23-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле в Ливерпуле сыграл вничью 1:1 с «Лидс Юнайтед».
Хозяева открыли счет благодаря Джеймсу Джастину на 28-й минуте, однако Тьерно Барри восстановил равновесие на 76-й минуте, обеспечив «ирискам» важные очки.
После этой игры «Эвертон» с 33 очками занимает 10-е место в таблице, а «Лидс Юнайтед» – 16-е с 26 очками. В следующем туре «Эвертон» 31 января сыграет на выезде с «Брайтоном», а «Лидс» примет «Арсенал».
АПЛ. 23-й тур.
Эвертон – Лидс – 1:1
Голы: Барри, 76 – Джастин, 28.
