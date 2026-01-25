ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Футболист продлил соглашение с киевлянами
Полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с «Динамо» сроком на пять лет.
Николай начинал карьеру в мариупольском «Ильичевце», а в июне 2015 года присоединился к киевскому клубу. После выступлений за U19 и U21 он дебютировал в первой команде в ноябре 2017 года против ФК «Зирка» в УПЛ и с тех пор стал одним из ключевых игроков «Динамо».
За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.
Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.
