ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с «Динамо» сроком на пять лет.

Николай начинал карьеру в мариупольском «Ильичевце», а в июне 2015 года присоединился к киевскому клубу. После выступлений за U19 и U21 он дебютировал в первой команде в ноябре 2017 года против ФК «Зирка» в УПЛ и с тех пор стал одним из ключевых игроков «Динамо».

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.