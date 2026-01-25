Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 19:51 | Обновлено 25 января 2026, 20:01
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко

Футболист продлил соглашение с киевлянами

25 января 2026, 19:51 | Обновлено 25 января 2026, 20:01
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Полузащитник Николай Шапаренко подписал новый контракт с «Динамо» сроком на пять лет.

Николай начинал карьеру в мариупольском «Ильичевце», а в июне 2015 года присоединился к киевскому клубу. После выступлений за U19 и U21 он дебютировал в первой команде в ноябре 2017 года против ФК «Зирка» в УПЛ и с тех пор стал одним из ключевых игроков «Динамо».

За 230 матчей в составе «бело-синих» Шапаренко забил 32 гола и отдал 41 результативную передачу, дважды выиграл чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны.

Своей игрой Николай также заслужил место в национальной сборной Украины, за которую провел 48 матчей, став одним из ее ведущих игроков.

Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу продление контракта
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Комментарии 12
Умник
С точки зрения этики порядочности норм.ход.
Теперь наблюдаем будет или он нужен Костюку
+3
Gargantua
идиотизм
+2
NemaScall
І нахера був цей цирк? І так було зрозуміло, що це дерево нікому не потрібне було. Плюс цінник захмарний . Сурки в своєму репертуарі- перетримать І цю "зірку"
0
Diesel
в нього мотивації буде рівно НУЛЬ.
Він дуже хотів піти. Буде як баласт у Костюка.
Дибільне рішення як не крути. 
0
Veteranz66
Все як завжди в стилі sport.ua.
Черговий неліквід.
0
jugulator
Йому 27 років, який ще контракт на 5 років? Боси Пафосників зовсім головою не думають.
Ответить
Перець
Жирона де трансфер, вже 1 січня він у вас повинен вже був грати
0
New Zealander
Нашёл свою команду. 
0
AlexanderPidor
Нарешті гарна новина для нас рабів Ріната Будемо радісно миску супа ввдпрацьовувати
0
Iigor6583
Де його вже тільки не сватали, і нарешті приземлився в Динамо.
-3
KAA82
Шляпа
-3
Serebro1233
Навіть турки вже не хочуть бачити Миколу у їх складі.
Такого проспекта втратили🤧
-3
