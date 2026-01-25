Суркис подготовил для Динамо горячую новость

В воскресенье, 25 января, состоится товарищеский матч, в котором сойдутся киевское «Динамо» и косовский «Малишево». Поединок проходит в Анталии на стадионе «Fanatic Tour Lara Football Center», стартовый свисток прозвучал в 16:00.

Второй контрольный матч команда Игоря Костюка проводит в формате четырех таймов по 30 минут против соперника из Косово.

Во время матча комментатор на официальном канале «Динамо» на Youtube анонсировал важные новости. По его информации, президент клуба Игорь Суркис зашел в раздевалку и сказал, что случилось Here We Go – речь идет о вероятном трансфере или продлении контракта.

Интересно, что один из лидеров киевлян Николай Шапаренко в это время убрал в своем Инстаграмме какие-либо упоминания о «Динамо», а форвард Владислав Бленуце не попал в заявку на матч.