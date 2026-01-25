Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суркис подготовил для Динамо горячую новость
Украина. Премьер лига
25 января 2026, 17:09 |
328
0

Суркис подготовил для Динамо горячую новость

Президент готов объявить о трансфере или продлении контракта

25 января 2026, 17:09 |
328
0
Суркис подготовил для Динамо горячую новость
ФК Динамо. Игорь Суркис

В воскресенье, 25 января, состоится товарищеский матч, в котором сойдутся киевское «Динамо» и косовский «Малишево». Поединок проходит в Анталии на стадионе «Fanatic Tour Lara Football Center», стартовый свисток прозвучал в 16:00.

Второй контрольный матч команда Игоря Костюка проводит в формате четырех таймов по 30 минут против соперника из Косово.

Во время матча комментатор на официальном канале «Динамо» на Youtube анонсировал важные новости. По его информации, президент клуба Игорь Суркис зашел в раздевалку и сказал, что случилось Here We Go – речь идет о вероятном трансфере или продлении контракта.

Интересно, что один из лидеров киевлян Николай Шапаренко в это время убрал в своем Инстаграмме какие-либо упоминания о «Динамо», а форвард Владислав Бленуце не попал в заявку на матч.

По теме:
Динамо – Малишево. Текстовая трансляция. LIVE
Назван стартовый состав Динамо на товарищеский матч против клуба Малишево
ФОТО. База Ворсклы пострадала от ночного обстрела
Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Игорь Суркис
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
Футбол | 25 января 2026, 07:41 27
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием

Организация требует от Футбольной ассоциации Англии ускорить рассмотрение дела

Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Футбол | 25 января 2026, 16:24 2
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ
Поразительное преимущество. Букмекеры назвали фаворита матча Арсенал – МЮ

Канониры не имеют права на неудачу

Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Другие виды | 25.01.2026, 11:56
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Hatsu Basho. Кубок императора снова украинский
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Футбол | 25.01.2026, 10:22
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Полесью нужно избавиться от Гуцуляка. Благородство в пользу сборной опасно
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Футбол | 24.01.2026, 19:20
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Сборная Украины все-таки натурализует бразильца Шахтера. Он нужен Реброву
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
Киевское Динамо официально обратилось к Владимиру Бражко
24.01.2026, 04:32 1
Футбол
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
Появились новые детали допингового дела Мудрика, примут решение
24.01.2026, 08:05 16
Футбол
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
Украинки набрали очки. Определена победительница короткой индивидуалки КМ
23.01.2026, 20:33 25
Биатлон
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
24.01.2026, 17:16 16
Биатлон
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 102
Теннис
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
Цыганков и Ванат не помогут. Прогнозы на 21 тур Ла Лиги
23.01.2026, 17:08 15
Футбол
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
Игорь Костюк выбрал футболиста, которого Динамо должно купить зимой
24.01.2026, 06:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем