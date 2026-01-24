Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру

Киевское «Динамо» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

По данным телеграм-канала «Футбол с вертолета», «Динамо» ищет усиление на позицию форварда. Клуб интересуется конкретными иностранными нападающими, которые могут сразу повлиять на игру.

Сейчас на сборах с «Динамо» работают четыре нападающих – Матвей Пономаренко, Владислав Герич, Эдурадо Герреро и Владислав Бленуце.

Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Игоря Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.