Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру
Киевляне нацелились на форварда
Киевское «Динамо» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.
По данным телеграм-канала «Футбол с вертолета», «Динамо» ищет усиление на позицию форварда. Клуб интересуется конкретными иностранными нападающими, которые могут сразу повлиять на игру.
Сейчас на сборах с «Динамо» работают четыре нападающих – Матвей Пономаренко, Владислав Герич, Эдурадо Герреро и Владислав Бленуце.
Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Игоря Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.
