Украина. Премьер лига
24 января 2026, 20:01 |
Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру

Киевляне нацелились на форварда

Динамо хочет пригласить футболиста из-за рубежа, который повлияет на игру
ФК Динамо

Киевское «Динамо» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно.

По данным телеграм-канала «Футбол с вертолета», «Динамо» ищет усиление на позицию форварда. Клуб интересуется конкретными иностранными нападающими, которые могут сразу повлиять на игру.

Сейчас на сборах с «Динамо» работают четыре нападающих – Матвей Пономаренко, Владислав Герич, Эдурадо Герреро и Владислав Бленуце.

Ранее появилась информация о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Игоря Костюка в формировании состава. Тренер не рассчитывает на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.

Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: Telegram
Gargantua
Бруниньо надо брать из Карпат.
это бы сразу подняло интеллект в опорной зоне
