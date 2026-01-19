Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Тренеру не нужны Шапаренко и Попов
Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Александра Костюка в формировании состава.
По его словам, наставник имеет реальное влияние на трансферные решения и сам определяет, какие футболисты нужны команде, а от каких стоит отказываться.
Источник отметил, что Костюк не рассчитывает на нескольких игроков, в частности на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.
Отмечается, что «Динамо» продлило контракт с Поповым, чтобы сохранить возможность продать футболиста и не потерять его бесплатно.
