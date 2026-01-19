Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины

Тренеру не нужны Шапаренко и Попов

Костюк решил отказаться от услуг двух игроков Динамо и сборной Украины
ФК Динамо. Игорь Костюк

Журналист Игорь Бурбас поделился информацией о кадровой ситуации в киевском «Динамо» и роли главного тренера Александра Костюка в формировании состава.

По его словам, наставник имеет реальное влияние на трансферные решения и сам определяет, какие футболисты нужны команде, а от каких стоит отказываться.

Источник отметил, что Костюк не рассчитывает на нескольких игроков, в частности на защитника Дениса Попова и полузащитника Николая Шапаренко.

Отмечается, что «Динамо» продлило контракт с Поповым, чтобы сохранить возможность продать футболиста и не потерять его бесплатно.

Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Gargantua
ну это правильное решение.
оба сейчас балласт
Ответить
+1
Maks23
У Динамо довольно неплохая школа...ребятам просто шансов раньше не давали..а Костюк может добавить мотивации и результат не за горами...
Ответить
0
Diesel
90% складу Динамо треба розігнати. В Европі вони нах нікому не потрібні.
В УПЛ может взяти в оренду деякі клуби. 
Ответить
-2
Diesel
Оце у попова імідж в команді))
А речення продовжили щоб не втратити безкоштовно це С..ка вишенька на торті.
Коротше кажучи...
НІЧОГО не змінеться при Костюку. Максимум що він зможе це принягти свою молодь.
Больше нема козирів. 
Сурок тільки на це розраховує.
Але це вже програшний варіант.
Інші клуби підсилюються, тільки ДК як в 2000 них робить ставку на свою школу.
Шановні, ауу. 
Так вже років 25 не працює
Ответить
-2
