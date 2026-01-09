Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Футболист сборной Украины получил много предложений, но выбрал Динамо
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 23:02 |
Денис Попов – о подписании контракта с киевлянами

ФК Динамо. Денис Попов

Украинский центральный защитник Денис Попов рассказал, что перед продлением контракта с «Динамо» получил предложения от клубов из-за рубежа.

– Не долго раздумывали над предложением, все прошло быстро, и вы оперативно договорились?

– Можно сказать, что да. Были разные варианты, но ни один из них не был настолько достойным, как возможность остаться в «Динамо». Во-первых, я здесь уже очень долго, думаю, внес определенный вклад в победы команды. Поэтому был рад услышать от президента, что на меня рассчитывают.

– Интересно, какие у вас были другие варианты продолжения карьеры, которые вы рассматривали?

– Они были из других чемпионатов, но, думаю, сейчас уже не уместно об этом говорить. Не знаю, что будет дальше – возможно, что-то изменится. Но на данный момент я в «Динамо», я с «Динамо» и в дальнейшем буду стараться помогать и приносить пользу команде.

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Денис Попов
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Динамо Киев
Комментарии 0
