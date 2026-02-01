Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
01 февраля 2026, 15:49 | Обновлено 01 февраля 2026, 16:40
Ярмолюк сыграет? Названы составы на матч Астон Вилла – Брентфорд в АПЛ

Команды сыграют матч 24 тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

В воскресенье, 1 февраля, Брентфорд на выезде сыграет против Астон Виллы в рамках матча 24 тура Английской Премьер-лиги.

Унаи Эмери и Кит Эндрюс определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался в запасе своей команды

Матч Астон Вилла – Брентфорд запланирован на сегодня, 1 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Астон Вилла занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.

По теме:
Манчестер Юнайтед – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал голкипера Манчестер Сити
Английская Премьер-лига Брентфорд Астон Вилла стартовые составы Егор Ярмолюк чемпионат Англии по футболу Унаи Эмери
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
