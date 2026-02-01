Ярмолюк сыграет? Названы составы на матч Астон Вилла – Брентфорд в АПЛ
Команды сыграют матч 24 тура АПЛ
В воскресенье, 1 февраля, Брентфорд на выезде сыграет против Астон Виллы в рамках матча 24 тура Английской Премьер-лиги.
Унаи Эмери и Кит Эндрюс определились со стартовыми составами своих команд на предстоящий поединок. Украинский полузащитник Егор Ярмолюк остался в запасе своей команды
Матч Астон Вилла – Брентфорд запланирован на сегодня, 1 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Астон Вилла занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 46 турнирных баллов после 23 сыгранных матчей.
