Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 24-го тура АПЛ начнется 1 февраля в 16:00 по киевскому времени
В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и Брентфорд».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.
