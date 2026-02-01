В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и Брентфорд».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.

Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция