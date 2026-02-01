Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Астон Вилла
01.02.2026 16:00 - : -
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 февраля 2026, 04:10 |
1
0

Астон Вилла – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 24-го тура АПЛ начнется 1 февраля в 16:00 по киевскому времени

01 февраля 2026, 04:10 |
1
0

Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 1 февраля, состоится матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Астон Вилла» и Брентфорд».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports+.



Астон Вилла – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Егор Ярмолюк Астон Вилла Брентфорд Астон Вилла - Брентфорд
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
