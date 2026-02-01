ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с основным игроком

Перволиговый клуб «Прикарпатье» официально объявил о продлении сотрудничества с 19-летним защитником Евгеном Беспалько.

Молодой игрок договорился с руководством о новом контракте до 31 декабря 2027 года.

Беспалько – воспитанник «Прикарпатья», дебютировавший за основную команду в конце марта 2024 года. Всего за «Прикарпатье» Евген провел 37 матчей и отдал три результативные передачи.

На зимний перерыв «Прикарпатье» ушло на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 25 очков.