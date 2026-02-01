Украина. Первая лига01 февраля 2026, 03:57 | Обновлено 01 февраля 2026, 03:58
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги продлил контракт с основным игроком
Воспитанник «Прикарпатья», Евгений Беспалько, останется в команде
Перволиговый клуб «Прикарпатье» официально объявил о продлении сотрудничества с 19-летним защитником Евгеном Беспалько.
Молодой игрок договорился с руководством о новом контракте до 31 декабря 2027 года.
Беспалько – воспитанник «Прикарпатья», дебютировавший за основную команду в конце марта 2024 года. Всего за «Прикарпатье» Евген провел 37 матчей и отдал три результативные передачи.
На зимний перерыв «Прикарпатье» ушло на шестом месте в турнирной таблице Первой лиги, имея в активе 25 очков.
