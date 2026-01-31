Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Контракт действителен. Но почему Ракицкий отсутствует в Черноморце?
Украина. Первая лига
31 января 2026, 21:13 | Обновлено 31 января 2026, 21:14
Контракт действителен. Но почему Ракицкий отсутствует в Черноморце?

Опытный ветеран не спешит погружаться в тренировочный процесс

ФК Черноморец. Ярослав Ракицкий

Вопрос о продолжении выступлений Ярослава Ракицкого в одесском Черноморце остается открытым. Команда Романа Григорчука вышла из отпуска неделю назад, однако, как стало известно Sport.ua, футболист до сих пор не появился в ее расположении.

С чем связано его отсутствие – с продлением собственного отпуска или рассмотрением другого варианта трудоустройства, пока неизвестно.

Ракицкий, который в прошлом календарном году был капитаном одесской команды, помог ей своим опытом в осенней части нынешнего чемпионата первой лиги. Однако в последнее время стали распространяться слухи о заинтересованности в его услугах со стороны клубов Казахстана.

Интересно, что в разгар этой зимы некоторые СМИ сватали в эту же страну и Романа Григорчука, однако до перехода в Актобе дело не дошло, а вскоре он возглавил Черноморец.

А между тем в футбольных кругах Одессы считают, что соответствовать требованиям главного тренера моряков по определенным критериям Ракицкому будет трудно.

В самом же клубе от обширных комментариев относительно будущего футболиста пока воздерживаются.

– Контракт между Ракицким и клубом на сегодняшний день не расторгнут, – сообщили для Sport.ua в ФК Черноморец. – Все остальное зависит от самого Ярослава.

Ранее Черноморец впервые собрался в 2026 году.

«Нападающие должны плакать». Тренер вратарей – об уникальном голе Трубина
Пономарев прокомментировал две игры ЛНЗ за один день
Стало известно, где Выхрист будет готовиться к защите своего титула
Ярослав Ракицкий Черноморец Одесса Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
(7)
