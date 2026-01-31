Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
31 января 2026, 22:09 | Обновлено 31 января 2026, 22:10
Росеньор начал с трех побед в АПЛ. Кому из англичан такое удавалось?

На этот раз подопечные Росеньора в волевом стиле одолели Вест Хэм Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine. Лиам Росеньор

Главный тренер лондонского Челси Лиам Росеньор начал свою работу в АПЛ с трех побед подряд.

После побед в матчах против Брентфорда и Кристал Пэлас Челси одержал волевую победу над Вест Хэм Юнайтед со счетом 3:2.

Лиам Росеньор стал лишь четвертым английским тренером в истории, выигравшим все свои первые три матча в АПЛ.

Первыми тремя были Бобби Гулд (1992, Ковентри Сити), Сэм Эллардайс (2001, Болтон Вондерерз) и Крейг Шекспир (2017, Лестер Сити).

Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
