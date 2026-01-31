Росеньор начал с трех побед в АПЛ. Кому из англичан такое удавалось?
На этот раз подопечные Росеньора в волевом стиле одолели Вест Хэм Юнайтед
Главный тренер лондонского Челси Лиам Росеньор начал свою работу в АПЛ с трех побед подряд.
После побед в матчах против Брентфорда и Кристал Пэлас Челси одержал волевую победу над Вест Хэм Юнайтед со счетом 3:2.
Лиам Росеньор стал лишь четвертым английским тренером в истории, выигравшим все свои первые три матча в АПЛ.
Первыми тремя были Бобби Гулд (1992, Ковентри Сити), Сэм Эллардайс (2001, Болтон Вондерерз) и Крейг Шекспир (2017, Лестер Сити).
