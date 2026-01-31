Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, ранее успевший поработать в Украине с «Шахтером» и «Динамо», лично прокомментировал информацию из СМИ о своем состоянии здоровья.

«Я знаю, о чем вы хотите меня спросить. Да, я сейчас чувствую себя хорошо, я дома. Все в порядке, вам не о чем беспокоиться», – заявил Луческу.

До этого румынская пресса сообщала, что 80-летний Луческу на фоне осложнений от гриппа был экстренно госпитализирован, а состояние его здоровья вызывало существенные опасения, оценивавшись как критическое.