Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
Румыния
31 января 2026, 23:14 |
405
1

Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения

Многоопытный наставник поспешил успокоить своих почитателей

31 января 2026, 23:14 |
405
1 Comments
Луческу лично прокомментировал состояние здоровья, вызывавшее опасения
antenasport.ro. Мирча Луческу

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу, ранее успевший поработать в Украине с «Шахтером» и «Динамо», лично прокомментировал информацию из СМИ о своем состоянии здоровья.

«Я знаю, о чем вы хотите меня спросить. Да, я сейчас чувствую себя хорошо, я дома. Все в порядке, вам не о чем беспокоиться», – заявил Луческу.

До этого румынская пресса сообщала, что 80-летний Луческу на фоне осложнений от гриппа был экстренно госпитализирован, а состояние его здоровья вызывало существенные опасения, оценивавшись как критическое.

По теме:
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
«Врачи уже сказали». Луческу впервые прокомментировал проблемы со здоровьем
Закаленные огнем. Украинцы на белых Олимпиадах между мировыми войнами
Мирча Луческу сборная Румынии по футболу больница
Алексей Сливченко Источник: Digisport.ro
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
Теннис | 31 января 2026, 14:20 9
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026
ФОТО. Соболенко заплакала после проигранного финала Australian Open 2026

31 января Елена Рыбакина переиграла Арину и завоевала трофей мейджора в Мельбурне

Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футбол | 31 января 2026, 18:45 11
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию
Футболист сборной Украины может покинуть Шахтер и переехать в Италию

На Коноплю претендует «Сассуоло»

Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Бокс | 31.01.2026, 02:32
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Футбол | 31.01.2026, 15:19
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Футбол | 31.01.2026, 23:50
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Йожеф САБО: «Он сидит себе на скамейке и получает большую зарплату»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Дід молодець! Захоплюють люди, яким не дивлячись на 80 років, ще х** стоїть працювати та щось досягати.
Ответить
0
Популярные новости
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
В Испании показали, что делал Лунин за мгновение до гола Трубина
30.01.2026, 10:48 6
Футбол
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
Махмудов объяснил, почему Фьюри выбрал его в соперники
31.01.2026, 03:22 1
Бокс
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
Решение принято. Эдди Хирн выступил с заявлением о Джошуа
30.01.2026, 05:22
Бокс
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
Соболенко и Рыбакина в трех сетах определили чемпионку Australian Open 2026
31.01.2026, 13:05 70
Теннис
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
Футболист Шахтера пропал с радаров и перестал выходить на связь с клубом
30.01.2026, 10:00 17
Футбол
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
ВИДЕО. Как гол Трубина Реалу взорвал немецкий эфир Лиги чемпионов
30.01.2026, 03:52 1
Футбол
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
Итоговая таблица Лиги Европы. Стали известны все 24 участника плей-офф
30.01.2026, 06:23
Футбол
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
Впервые с 1989 года. Определены чемпионы Australian Open 2026 в миксте
30.01.2026, 13:29
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем