Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу был госпитализирован из-за тяжелой формы гриппа.

По сообщению ThessToday, состояние 80-летнего специалиста «критическое, но контролируемое».

«Тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован в критическом, но контролируемом состоянии, что вызвало серьезное беспокойство у его семьи и в футбольной среде», – сообщает источник.

Отмечается, что решение о госпитализации учитывало «тяжелый кардиологический анамнез» и возраст тренера. Сейчас за его состоянием следят близкие и медики.