Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 08:42 |
514
0

Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии

Мирча Луческу попал в больницу

27 января 2026, 08:42 |
514
0
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Мирча Луческу был госпитализирован из-за тяжелой формы гриппа.

По сообщению ThessToday, состояние 80-летнего специалиста «критическое, но контролируемое».

«Тренер сборной Румынии Мирча Луческу был госпитализирован в критическом, но контролируемом состоянии, что вызвало серьезное беспокойство у его семьи и в футбольной среде», – сообщает источник.

Отмечается, что решение о госпитализации учитывало «тяжелый кардиологический анамнез» и возраст тренера. Сейчас за его состоянием следят близкие и медики.

По теме:
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Тарас МИХАВКО: «Конечно, критика СМИ попадается на глаза, но без нее никак»
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Румынии по футболу больница Мирча Луческу
Дмитрий Олийченко Источник
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26 января 2026, 08:33 14
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
Футбол | 26 января 2026, 08:27 2
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины
УЕФА запретил футболисту киевского Динамо покидать чемпионат Украины

Румынский форвард Владислав Бленуце останется играть в Премьер-лиге

На жену легенды Динамо подняли руку
Футбол | 27.01.2026, 08:15
На жену легенды Динамо подняли руку
На жену легенды Динамо подняли руку
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Футбол | 26.01.2026, 08:55
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Футбол | 27.01.2026, 00:25
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Жирона официально распрощалась с самым дорогим футболистом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
Сделали работу над ошибками. Сборная Украины разгромила литовцев
25.01.2026, 18:49 19
Футзал
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз и анонс на матч Australian Open
25.01.2026, 11:01 9
Теннис
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
Гранд связался с окружением Алонсо. Тренер готов вернуться к работе
25.01.2026, 13:05 2
Футбол
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
Йожеф САБО: «У этого игрока Динамо не идет игра, пора завершить карьеру»
25.01.2026, 09:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем