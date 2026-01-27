Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах «Полесья» и зарядил команду настоящей чемпионской энергией.

Чемпион мира по боксу посетил команду в Испании и провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Усик публично пообещал, что сделает, если житомирское «Полесье» станет чемпионом.

Александр Усик: «Я очень жду, когда Полесье станет чемпионом Украины. Фокус должен быть только на победу! P.S. Буду пить вино из горла, как и обещал».

ВИДЕО. Усик дал обещание. Что сделает боксер, если Полесье станет чемпином?