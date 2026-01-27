ВИДЕО. Усик дал обещание. Что сделает боксер, если Полесье станет чемпином?
Знаменитый украинский боксер пообещал пить вино из горла
Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах «Полесья» и зарядил команду настоящей чемпионской энергией.
Чемпион мира по боксу посетил команду в Испании и провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.
Усик публично пообещал, что сделает, если житомирское «Полесье» станет чемпионом.
Александр Усик: «Я очень жду, когда Полесье станет чемпионом Украины. Фокус должен быть только на победу! P.S. Буду пить вино из горла, как и обещал».
ВИДЕО. Усик дал обещание. Что сделает боксер, если Полесье станет чемпином?
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
За «сине-желтых» могут сыграть Педринью и Педро Энрике
Асприлья перешел в «Галатасарай»