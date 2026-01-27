ВИДЕО. Усик дал обещание. Что сделает боксер, если Полесье станет чемпином?

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 03:34 | Обновлено 27 января 2026, 03:45
Знаменитый украинский боксер пообещал пить вино из горла

ФК Полесье. Александр Усик (слева)

Знаменитый украинский боксер Александр Усик побывал на сборах «Полесья» и зарядил команду настоящей чемпионской энергией.

Чемпион мира по боксу посетил команду в Испании и провел мотивационную лекцию для футболистов Полесья.

Усик публично пообещал, что сделает, если житомирское «Полесье» станет чемпионом.

Александр Усик: «Я очень жду, когда Полесье станет чемпионом Украины. Фокус должен быть только на победу! P.S. Буду пить вино из горла, как и обещал».

Николай Степанов Источник: ФК Полесье
