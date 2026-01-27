Худший на поле. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Хетафе
Жирона вырвала ничью 1:1
Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Хетафе».
Поединок принимал стадион «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».
Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отыграл матч полностью, но не отличился результативными действиями. Портал WhoScored оценил его игру в 6.2 балла.
Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков также отыграл поединок полностью с оценкой 5.9. Это худшая оценка среди всех участников матча.
Оценки за матч Жирона – Хетафе:
