Худший на поле. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Хетафе

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Хетафе».

Поединок принимал стадион «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отыграл матч полностью, но не отличился результативными действиями. Портал WhoScored оценил его игру в 6.2 балла.

Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков также отыграл поединок полностью с оценкой 5.9. Это худшая оценка среди всех участников матча.

Оценки за матч Жирона – Хетафе: