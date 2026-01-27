Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Худший на поле. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Хетафе
Испания
27 января 2026, 02:48 | Обновлено 27 января 2026, 02:49
250
0

Худший на поле. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Хетафе

Жирона вырвала ничью 1:1

27 января 2026, 02:48 | Обновлено 27 января 2026, 02:49
250
0
Худший на поле. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Хетафе
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Стали известны оценки вингера Виктора Цыганкова и нападающего Владислава Ваната за матч, в котором их «Жирона» со счетом 1:1 сыграла вничью с «Хетафе».

Поединок принимал стадион «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи».

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский нападающий «Жироны» Владислав Ванат отыграл матч полностью, но не отличился результативными действиями. Портал WhoScored оценил его игру в 6.2 балла.

Его соотечественник и партнер по команде Виктор Цыганков также отыграл поединок полностью с оценкой 5.9. Это худшая оценка среди всех участников матча.

Оценки за матч Жирона – Хетафе:

По теме:
У кого 8.2? Известна оценка Миколенко за матч против Лидса
Жирона – Хетафе – 1:1. Спаслись на 90+4. Видео голов и обзор
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат оценки WhoScored
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Футбол | 26 января 2026, 08:33 13
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»

Леонид Емец – о ситуации с Михайличенко

Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Футбол | 26 января 2026, 23:59 0
Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом
Эвертон с Миколенко сумел вырвать ничью в матче с Лидсом

Поединок завершился вничью – 1:1

Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Футбол | 26.01.2026, 21:16
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением
Футбол | 26.01.2026, 20:30
«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением
«По-любому получит Золотой мяч». Усик удивил игроков Полесья заявлением
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Футбол | 26.01.2026, 09:18
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
МИЧЕЛ: «Надеюсь, он покинет Жирону в ближайшее время»
26.01.2026, 07:44
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 32
Футбол
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
Пятый день Евро: победа Украины, первый участник плей-офф. Таблицы групп
25.01.2026, 21:55
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо определилось с будущим Николая Шапаренко
25.01.2026, 19:51 31
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
Свитолина наказала Андрееву и вышла в четвертьфинал Australian Open 2026!
25.01.2026, 13:35 93
Теннис
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
СВИТОЛИНА: Мы будем играть не только друг против друга, но и против условий
25.01.2026, 16:01 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем