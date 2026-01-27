Стало известно, почему Верес не подписал хавбека из Первой лиги. Ровенский клуб рассматривал возможность подписания Никиты Сытникова, 21-летнего полузащитника ЮКСА.

Верес был готов подписать игрока только на правах свободного агента. В клубе ЮКСА рассчитывали получить компенсацию за трансфер, из-за чего переговоры зашли в тупик.

При этом Сытников уже получил конкретное предложение из-за границы. Интерес к нему проявляет латвийский клуб «Гробиня». Игрок настаивает на переходе, мотивируя это желанием семьи и близких жить в Европе.

В текущем сезона Сытников сыграл за ЮКСА 18 матчей Первой лиги (1 гол и 2 ассиста), а также провел 1 игру Кубка Украины.