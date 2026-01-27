Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 января 2026, 02:01 | Обновлено 27 января 2026, 02:23
Стало известно, почему Верес не подписал хавбека из Первой лиги

В клубе из Вереса хотели подписать Никиту Сытникова лишь бесплатно

Стало известно, почему Верес не подписал хавбека из Первой лиги
ФК ЮКСА. Никита Сытников

Стало известно, почему Верес не подписал хавбека из Первой лиги. Ровенский клуб рассматривал возможность подписания Никиты Сытникова, 21-летнего полузащитника ЮКСА.

Верес был готов подписать игрока только на правах свободного агента. В клубе ЮКСА рассчитывали получить компенсацию за трансфер, из-за чего переговоры зашли в тупик.

При этом Сытников уже получил конкретное предложение из-за границы. Интерес к нему проявляет латвийский клуб «Гробиня». Игрок настаивает на переходе, мотивируя это желанием семьи и близких жить в Европе.

В текущем сезона Сытников сыграл за ЮКСА 18 матчей Первой лиги (1 гол и 2 ассиста), а также провел 1 игру Кубка Украины.

трансферы Верес Ровно Первая лига Украины трансферы УПЛ ЮКСА Тарасовка Никита Сытников Гробиня
Николай Степанов Источник: Telegram
