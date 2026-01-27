Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Смелые планы Барселоны: что задумал Лапорта в этом сезоне
Испания
27 января 2026, 01:37 | Обновлено 27 января 2026, 03:08
Президент пообещал больше трофеев

Глава «Барселоны» Жоан Лапорта выразил уверенность в том, что коллектив способен превзойти свои достижения минувшего года.

«Наша ключевая задача в текущем сезоне – сохранять конкурентоспособность в каждом соревновании до самого финала и завоевать максимальное количество трофеев.

После триумфа в Суперкубке Испании мы рассчитываем на успех в Кубке страны, стабильные результаты в Ла Лиге и прямое попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В случае иного сценария мы сфокусируемся на преодолении стадии плей-офф, продвигаясь постепенно. Мы стремимся превзойти показатели прошлого сезона, который уже стал частью истории.

У меня нет магических инструментов, и я не могу предсказать будущее, однако я убежден, что борьба будет идти до последнего. Надеюсь, нам улыбнется удача – без нее в спорте никак, – и мы сможем пополнить коллекцию наград.

Интуиция говорит мне, что работа ведется качественно, и нам под силу оставить позади результаты прошлого года», – заявил Лапорта.

Худший на поле. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Хетафе
Жирона – Хетафе – 1:1. Спаслись на 90+4. Видео голов и обзор
Тер Штеген пропустил после первого же удара в дебюте за Жирону
Жоан Лапорта Ла Лига Барселона
Михаил Олексиенко Источник: Sport.es
